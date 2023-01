L’ancien président éphémère de l’Assemblée nationale du Mali, non moins président du bureau national de la jeunesse du Rassemblement pour le Mali, Moussa Timbiné a annoncé sa démission de toutes les instances de l’ex-parti présidentiel. Il lance le Mouvement convergence 2023 qu’il promet de transformer en parti politique dans les prochains jours.

Moussa Timbiné, le secrétaire général de la section RPM et ex-député de la commune V du district de Bamako quitte les Tisserands. Il a annoncé sa démission et celle de toutes les sections de la commune V de toutes les instances du RPM devant la presse hier jeudi à Bamako. « J’annonce ma démission du RPM et celle de l’ensemble des membres des bureaux des Sections, des Sous-sections et des comités du parti de l’union des femmes, de la jeunesse RPM de la commune V du district de Bamako », a déclaré l’ancien député Moussa Timbiné, évoquant plusieurs raisons principales qui ont motivé cette démission.

Pour les raisons évoquées, l’ancien président de la jeunesse de l’ex-parti présidentiel déplore la mauvaise gestion du parti depuis le décès du père fondateur, l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il accuse le président actuel du RPM, Dr Bocari Treta, auquel il reproche d’avoir refusé d’organiser le congrès du parti dans le délai statutaire. Egalement, il reproche au président du parti d’être responsable de la prise des décisions anti-statutaires lors des troisièmes assises du comité central et la mise en place des sections parallèles au mépris des textes par le camp Treta.

Il énumère les charges contre le président du RPM en indiquant qu’il a refusé d’appliquer catégoriquement la décision de la Cour d’Appel qui a déclaré sur la base de l’article 32 des statuts du RPM les décisions prises lors des troisièmes assises du comité central nulles et sans effet . Moussa Timbiné estime que la justice a instruit aux deux camps qui discutent la gestion à s’atteler à la mise en place d’une commission en vue de créer les conditions de la tenue du Congrès du parti.

L’ex-président de la jeunesse RPM dénonce l’établissement d’un sentiment de confusion et de doute au sein du parti. « Les militants qui aspirent à se présenter aux prochaines élections communales et législatives sont inquiets à cause de l’absence de perspectives claires, de cohésion et le clanisme qui se sont installés au sein des Tisserands », a-t-il ajouté. Poursuivant que le camp du président Treta n’était animé que par la seule volonté de contourner rapidement la période incarnée par IBK. « Ils ont commencé à le trahir de son vivant et ont contribué à nourrir la violente contestation au début de son deuxième mandat », a insisté le conférencier

Création d’un nouveau parti

Au total, ce sont les militants des sections de dix quartiers de la commune V qui ont apposé leur signature à cette déclaration de démission. Dans la foulée, Moussa Timbiné a appelé les militants du RPM de l’intérieur et de l’extérieur acquis au idéaux de feu IBK à rejoindre le Mouvement convergence 2023 qu’il dirige désormais. Il précise que ce mouvement va engendrer la création d’une nouvelle formation politique en adéquation avec les idéaux politiques défendus par son mentor. *

Le parti fondé par l’ancien président IBK est en proie à une crise de leadership. Deux camps se discutent la gestion du parti. Une écrasante majorité dont l’ex-député de la commune V, Moussa Timbiné, accuse de violer les textes du parti en refusant d’organiser le congrès et de s’être proclamé candidat du parti à la présidentielle. . Le mandat de l’actuel du parti est expiré depuis 2019.

Siaka DIAMOUTENE/maliweb.net

