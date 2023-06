Le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige) a donné ces informations, hier dans la salle des médias du Centre international de conférences de Bamako (CICB), à la faveur d’un point de presse. Me Moustapha Cissé, également président de la Commission nationale de centralisation des résultats, s’est ainsi exprimé sur le déroulement des travaux portant sur les résultats des votes à l’occasion du dernier référendum.

Selon les explications du président de l’Autorité, la Commission nationale a tout d’abord reçu, à travers une plateforme, les résultats transmis électroniquement par des techniciens de l’Aige déployés au niveau des commissions locales de centralisation. Lesquelles centralisent les résultats de leurs circonscriptions électorales (cercle, District, ambassade ou consulat). Dans un second temps, détaillera Me Moustapha Cissé, la Commission nationale de centralisation reçoit les procès-verbaux transmis sous enveloppe scellée et cachetée qui sont comparés avec les résultats transmis électroniquement sur la plateforme.

À ce jour, au regard du niveau de traitement des résultats acheminés à l’Autorité indépendante de gestion des élections et comparés avec ceux transmis sur la plateforme, la Commission nationale de centralisation a annoncé avec certitude que plus de 24.000 bureaux de vote sur un total de 24.416 ont été traités. «À ce stade de la centralisation des résultats de l’intérieur et de l’étranger, le taux de participation est de 38%», a précisé le président de la Commission nationale de centralisation.

Il soulignera que ce pourcentage ne concerne que les résultats du scrutin général du 18 juin dernier. Il est susceptible d’évoluer favorablement avec l’arrivée continue des résultats et la prise en compte dans le décompte final du vote anticipé des membres des FDS, qui s’est déroulé une semaine plus tôt et dont le dépouillement a eu lieu au même moment que celui du scrutin général. «En tout état de cause, pour l’Aige, chaque suffrage compte et les résultats reflètent les votes exprimés», a indiqué Me Moustapha Cissé.

À noter que cette Commission nationale de centralisation des résultats siège sans désemparer depuis la fermeture des bureaux de vote. Tout porte à croire que cet instrument travaille en toute transparence, car ses 21 membres sont composés des représentants de l’Aige, des courants OUI et NON. La présence des membres de la Commission nationale a été constatée par acte d’huissier avant le démarrage des travaux.

Conformément au délai fixé par la loi électorale sur cinq jours à compter de la tenue du scrutin référendaire, Me Moustapha Cissé a annoncé que les résultats provisoires définitifs seront communiqués au plus tard le vendredi prochain.

Pour rappel, le référendum organisé dimanche dernier est une volonté des Maliens exprimée lors des Assises nationales de la refondation (ANR). Après avoir accompli son devoir civique, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, avait déclaré que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, fort, efficace au service du bien-être des populations.

Oumar DIAKITE

