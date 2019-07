Dans un communiqué, le parti ADP Maliba explique que : « Ce mercredi 3 juillet 2019, la Fondation Maliba a remis aux autorités kayesiennes la somme de 10.500.000 FCFA en soutien aux victimes de l’incendie qui a dévasté le marché central de Kayes dans la nuit du 29 au 30 Juin 2019. Cette remise fait suite à l’engagement pris par le premier responsable de la Fondation, Monsieur Aliou Diallo, non moins fils de la région, de mettre à disposition des victimes un fonds d’appui à la reprise de leur activité. « En tant qu’entrepreneur, je comprends plus que quiconque ce que vivent en ce moment les commerçants, surtout les plus petits d’entre eux », rappelait le promoteur de PetromaInc au lendemain de la tragédie. Et de rajouter : « certains [des commerçants] ont dû perdre l’investissement de toute une vie ».

Selon les premières informations, le sinistre a gravement endommagé le cœur même du marché où les détaillants en textile, agro-alimentaire et autres produits de consommation ont été les plus touchés. Pour l’une des vendeuses de pagnes en tissu Wax, le constat est très dur. « J’ai investi toutes mes économies, plus de 300.000 FCFA, et aujourd’hui j’ai tout perdu », affirma-t-elle.

La cérémonie de remise du fonds d’appui s’est déroulée dans la salle de conférence du Gouvernorat de Kayes, sous la présidence du Gouverneur, le Contrôleur Général de Police, Mahamadou Z. Sidibé. L’évènement a enregistré la présence du Maire de la ville, Adama Guindo, des notabilités, du Président de la Chambre de Commerce, Diaby Doucouré ainsi que du Bureau des Commerçants détaillants de Kayes. Tour à tour les intervenants ont pris la parole pour saluer cette action de la Fondation Maliba.

Les autorités locales et les représentants des commerçants ont annoncé la mise en place d’une Commission ad hoc chargée de procéder au recensement exhaustif des sinistrés. A l’issue de cette phase de recensement, la commission évaluera les allocations auxquelles chaque sinistré aura droit. Le représentant de la Fondation, le Professeur Oumar Niane, s’est félicité de la mise en place de cette commission ad hoc.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la Fondation Maliba apporte son soutien à des sinistrés. A titre d’exemple, en 2012, en collaboration avec le COREN, la Fondation avait remis des vivres aux déplacés du Nord du Mali victimes de la crise multidimensionnelle qui venait de débuter. En Mars 2018, à la suite de l’incendie du marché de Nara, l’organisation n’avait pas hésité à venir en aide aux sinistrés de ce marché. En Mai 2019, c’est plus de 20 tonnes de vivres qui ont été remis aux déplacés du Centre du Mali installés à Niamana, Dialakorobougou, Faladiè, Sénou et Mountougoula. Parallèlement, la Fondation réalise des forages et finance des projets structurants en faveur des populations.

La Fondation Maliba est une organisation de solidarité créée par l’entrepreneur Aliou Diallo pour appuyer l’action de son parti, l’ADP-Maliba. A l’image des partis politiques allemands qui possèdent chacun une Fondation, Aliou Diallo a souhaité que la Fondation Maliba contribue à l’enracinement de la culture démocratique au Mali, mène des actions de solidarité et finance des projets en faveur des jeunes et des femmes.

Bamako, le 3 juillet 2019

Le Responsable de la Communication

Cheick Oumar Diallo

