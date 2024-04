L’ancien Premier ministre Moussa Maras a réagi à la décision de suspension des activités des partis et des activités à caractère politique des associations. Il a qualifié cette décision, “d’atteinte aux droits constitutionnels des citoyens mais surtout un recul majeur dans la quête de l’unité et de la cohésion de la nation pourtant recherchées par le chef de l’Etat lui-même dans sa dernière intervention lors de la fête du ramadan”.

Pour Moussa Mara, en lançant une initiative en janvier 2024 pour obtenir l’unité des autorités et des forces vives autour de la Transition, il a plaidé pour une collaboration profonde et constructive entre les acteurs permettant de faire face aux défis de l’heure. “La décision prise est à l’opposé de l’union des fils et filles du pays et n’augure pas de lendemains apaisés pour notre pays, notamment en perspective du Dialogue inter-malien et des autres échéances de la Transition”, a prévenu l’ancien Premier ministre.

Moussa Mara a demandé solennellement aux autorités de revenir sur leur décision et de s’engager vers une gestion plus inclusive des prochaines étapes de la Transition.

H F. Sissoko

Commentaires via Facebook :