Témoignage : Le camarade Jikoronin inspire notre combat politique

4 septembre 2016 – 4 septembre 2023 ! Il y a 7 ans, le camarade Amadou Seydou Traoré, dit Amadou Jikoronin, s’en est allé à 87 ans, comme il a vécu, modestement et dignement.

Qui était notre camarade ? Le camarade Jikoronin est l’un de ceux qui ont libéré le Mali du joug du colonialisme français, sans foi ni loi. Il a été l’un des piliers de l’expérience révolutionnaire que le président Modibo Kéïta a conduite au Mali. Enseignant de profession, libraire et éditeur par vocation, il fut aussi un modèle de droiture, de probité morale, de désintéressement et de patriotisme. Toute sa vie durant il a lutté pour une société de femmes et d’hommes libres et dignes; une société dans laquelle le travail, la rigueur, la discipline sont les seuls repères d’action. La lutte pour la libération des ouvriers et des paysans en général, des couches les plus défavorisées en particulier, a été au centre de ses préoccupations. Sa contribution au réarmement moral, culturel, politique et idéologique, avant, pendant et après l”indépendance du Mali, a été importante. Le rayonnement de la conscience politique socialiste, anti-impérialiste, panafricaniste et internationaliste porte également son empreinte. Soucieux du sort des classes opprimées, son cœur, son intelligence, son énergie et son empathie ont été dédiés aux opprimés, ce qui lui valut le surnom de Lénine Malien.

Le parcours du militant

Le camarade Amadou Jikoronin est surtout connu comme un intrépide militant de l’Union Soudanaise R.D.A. Il fut l’un des fondateurs du Parti marxiste-léniniste, le Parti Africain de l’Indépendance (PAI) section territoriale du Soudan français, dont il fut le premier secrétaire national.

Il eut un parcours exemplaire de militant exceptionnel, de dirigeant humble, écouté et respecté par ses camarades et ses adversaires. Homme de conviction et de science, il fut un humaniste généreux.

Un exemple de constance, de fidélité et de courage politique

Jamais il n’a fléchi, ni marchandé ; et encore moins abandonné ses convictions. Cela a fait de lui un exemple de constance, de fidélité et de courage politique. Il fut emprisonné par le régime sanguinaire, néo-colonialiste de Moussa Traoré. Il partagea ce triste privilège avec le Président Modibo et plusieurs responsables de la première République. Sans jugement, ils ont été déportés au bagne de Kidal où, ils subiront pendant dix longues années pour certains, dont le camarade Jikoronin, des brimades, humiliations et tortures inédites. Il en reviendra physiquement diminué mais toujours fidèle à ses convictions et à son combat.

Sa vision de la Politique

Pour le camarade Jikoronin, la politique est une science et un art, inséparable de la vie. Aujourd’hui, elle est devenue le monde de l’affairisme, des mensonges, duperies et trahisons en tous genres, la voie la plus rapide pour s’enrichir impunément sur le dos du peuple. C’est une des raisons pour lesquelles il est nécessaire aujourd’hui d’acquérir les outils et arguments indispensables pour faire correctement la politique et gouverner autrement, en affirmant une option politique claire et ferme en faveur des couches les plus défavorisées.

Leçons apprises du camarade Amadou Jikoronin

Le camarade Jikoroni a enseigné à tous ceux qui l’ont approché, un humanisme sans faille, un militantisme désintéressé, un patriotisme fécond et un panafricanisme de conviction. Comme tout éducateur, l’homme, le militant, le camarade et le dirigeant, alliait rigueur et souplesse. Tolérant et sans complaisance, il a cru en la perfectibilité de ceux qui ont commis des erreurs et des fautes, mais également de ceux qui le combattaient ou qui l’ont torturé. Autour de sa table, dans sa bibliothèque, à travers sa librairie et ses écrits, notre camarade n’a jamais gardé pour lui-même ce qu’il pensait utile aux autres et aux peuples en lutte.

Sans esprit de revanche, le camarade Amadou Jikoronin s’est attelé avec opiniâtreté à rétablir la vérité historique. Il n’aimait ni le mensonge, ni la trahison. Tout en se battant avec détermination pour la vérité historique, le camarade Jikoronin était ouvert aux questions d’actualité et aux perspectives.

Le camarade Amadou Jikoronin, une source d’inspiration

En tant qu’homme, militant et dirigeant, Amadou Jikoroni est et restera une source intarissable d’inspiration. À ses côtés, nous avons appris et nous avons appris aussi comment apprendre. Nous avons même appris comment faire apprendre, car il était fin psychologue et très pédagogue.

Son parcours, ses combats, ses succès et ses échecs demeurent pour nous des guides pour l’action. Comme lui, jusqu’au dernier souffle nous resterons les élèves et les compagnons, les continuateurs et les défenseurs de ses combats. Le flambeau est tenu et solidement. La victoire est certaine.

Tous pour Chacun, Chacun pour Tous.

Ibrahima Kébé Tamaguidé

Association politique Faso Kanu, Membre du FRAA

Source : Ye taa N° 21

