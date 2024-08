Lutte contre le triptype malinformation-mésinformation-désinformation : Appel-Mali outille les journalistes

Dans le cadre de son projet « Lutte contre la désinformation et la promotion de l’intégrité de l’information » avec l’accompagnement financier de National Institute for Democracy (NDI), APPEL-Mali a organisé un atelier de renforcement de capacités des journalistes et utilisateurs de médias sociaux contre le triptype mésinformation, désinformation et mal-information (MDM). Cet événement s’est déroulé les 11 et 12 août 2024 au Mémorial Modibo Kéîta.

Ils étaient près d’une vingtaine de journalistes à être outillés pour mieux lutter contre la mésinformation, la désinformation et la mal-information sous l’expertise du facilitateur Lassina Niangaly expert en la matière non moins journaliste.

Au cours de ces deux jours, les participants ont été initiés à différentes techniques de vérification des fausses informations et renforcés en compétences de lutte contre la manipulation de l’information et du désordre informationnel.

L’ouverture des travaux qui a été présidée par le Représentant de NDI, Aly Maïga et le Vice-président de APPEL-Mali, Mamadou Diarra. Elle a été opportune pour eux de contextualiser la rencontre et souligner la pertinence du projet intitulé « Lutte contre la désinformation et la promotion de l’intégrité de l’information » porté par APPEL-Mali avec le financement de NDI. Lequel s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la communauté des pratiques de la lutte contre la désinformation.

Dans son intervention le Vice-président de APPEL-Mali, Mamadou Diarra a rappelé les enjeux liés à l’information saine et de qualité dans un monde inondé par l’internet et l’invasion des réseaux sociaux. Soulignant que la diffusion de l’information ne relève désormais plus des professionnels des médias, et qu’elle peut également être manipulée à dessein pour des raisons pas toujours catholique, M. Diarra dira « Seule la qualité de l’information fera la différence entre les professionnels et les autres informateurs » invitant ainsi les professionnels des médias à plus s’impliquer dans la lutter contre les MDM et le désordre informationnel.

Une invitation renforcée par le représentant de NDI, Aly Maïga. Qui souligne que les MDM constituent un danger pour la démocratie. Poursuivant M. Maïga a parlé de l’ampleur du phénomène dans le monde, précisément dans la sous-région où une étude a été menée par NDI à laquelle APPEL-Mali a également pris part. Cette étude fait cas de la cartographie de la désinformation, mesuré son impact social et ses conséquences néfastes.

Quant au Président de APPEL-Mali, Modibo Fofana, il a vivement remerciement le NDI pour son accompagnement, rappelé les précédents ateliers tenus successivement à Bamako, Ségou et Koulikoro. A noter que la lutte contre les MDM et le désordre informationnel s’inscrivent en droite ligne avec les objectifs de l’APPEL à savoir professionnaliser les journalistes dans un environnement où le journaliste n’a plus le monopole de l’information.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

