C’est la révélation de cette saison au Real Madrid. Andriy Lunin, arrivé à l’été 2018 dans la capitale espagnole, et enchaînant les prêts en Espagne depuis, vit sa meilleure saison sous le maillot merengue. Doublure de Thibaut Courtois depuis quelques années désormais, Andriy Lunin a vu débarquer, en début de saison, Kepa Arrizabalaga, en prêt, en provenance de Chelsea, afin de compenser la longue absence du gardien belge titulaire cette saison.

Courtois et la grippe, deux gros obstacles pour Lunin

Mais c’est finalement, l’Ukrainien qui a endossé le rôle de gardien de but numéro un au Real Madrid cette saison. Décisif en championnat et primordial en Ligue des champions, lors des qualifications contre Leipzig (neuf arrêts au match retour), Manchester City (deux pénalties arrêtés) et le Bayern Munich, Andriy Lunin postule naturellement à une place de titulaire, ce samedi, contre le Borussia Dortmund, en finale de la Ligue des champions.

Sauf que l’Ukrainien est confronté à plusieurs problèmes. Tout d’abord, Thibaut Courtois est revenu de blessure et le Belge affiche un sacré niveau dans les cages madrilènes depuis son retour. Carlo Ancelotti, qui ne s’est pas encore prononcé sur son gardien titulaire en finale, semble donner sa préférénce à Courtois.

Deuxièmement, Andriy Lunin ne s’est pas entraîné ces derniers jours à cause d’une grippe. Le risque de contaminer ses coéquipiers a poussé le staff de Carlo Ancelotti à prendre des précautions. Selon la presse anglaise et espagnole, Lunin, désormais remis de sa maladie, ne fera pas le voyage avec le reste de l’effectif pour éviter que le virus se propage. Sa présence dans le groupe n’est pour l’instant pas remise en cause.

Le Real Madrid, qui va arriver à Londres dans les prochaines heures, ferait ainsi venir le gardien ukrainien en Angleterre ultérieurement. La femme du joueur a d’ailleurs posté, sur son compte Instagram, ce mercredi, une vidéo d’Andriy Lunin en train de s’entraîner à son domicile. Elle a écrit sur le réseau social : “Quand la fièvre n’est pas un obstacle à l’entraînement. Je suis tellement fière de toi.”

En revanche, Jeremy de Leon, lui, sera à nouveau dans le groupe du Real Madrid. Déjà présent pour les déplacements à Manchester City et au Bayern Munich, l’ailier portoricain du Castilla, considéré comme un porte-bonheur par Carlo Ancelotti, sera à nouveau dans le groupe madrilène pour la finale de la Ligue des champions.

