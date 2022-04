Le représentant du ministre de la santé et du développement social, M. Amadou Dicko, a présidé le samedi 2 avril 2022 à la Maison de la Femme de Bamako, les travaux du 1er Conseil de coordination de la Fenascom ( fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali).

Ce 1er conseil de coordination de la Fenascom intervient après son 5ème congrès ordinaire tenu en mai 2019. Et il est l’occasion pour la faîtière de mener des réflexions et prendre de fortes décisions pour se renforcer afin de contribuer encore plus dans la mise en œuvre du PRODESS IV. Pour la présente session, les membres du conseil a eu à examiner le rapport technique et financier du mandat du bureau exécutif national de la période de juillet 2019 au 31 décembre 2021. Et pour le président du BEN Conseil de coordination de la Fenascom. Yaya Zan Konaré, cet espace statutaire est également propice pour eux de jauger les faiblesses de leur faîtière et d’émettre des réflexions dans la perspective de l’amélioration de son fonctionnement et fondement. S’agissant des faiblesses, le président Konaré, a évoqué des perturbations observées au niveau de fonctionnement et de souligner un environnement évolutif faible. Par ailleurs, le président de la Fenascom indique les perturbations qui selon lui freine la dynamique de leur bon fonctionnement et rendement, il s’agit entre autres : de l’insécurité, l’interférence politique dans leur gestion, l’intégration du personnel qualifié des Cscom à la fonction publique, certains litiges avec l’administration la réticence de reconnaissance des Cscom des ASCO comme leur employeur etc. Le représentant du ministre de la santé, M. Amadou Dicko, prenant la parole s’est réjoui d’être au côté de la Fenascom qui du haut de ses 25 ans d’existence a su prouver ses potentiels et son efficacité dans la santé publique. Ceci à travers sa contribution à mobiliser les populations autour de l’appropriation de ce concept innovateur du modèle malien de santé communautaire. En effet la stratégie de santé communautaire est aujourd’hui le deuxième employeur des agents de santé après l’Etat. Le représentant du ministre de la santé saluant le mérite de la Fenascom pour la santé publique, il affirmé toute leur disponibilité pour la prise en compte de ses préoccupations dans les réformes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

