« L’unité d’action syndicale au service des organismes de prévoyance sociale (OPS) pour une mise en œuvre réussie du RAMU à travers le système de management qualité (SMQ) », tel est le thème central de la 5ème édition de la journée de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) du Comité Syndical de la CANAM. C’était le 20 octobre 2022, à Radisson Collection (Ex- Sheraton) de Bamako, sous la présidence du Ministre de la santé et du développement social, Diéminatou Sangaré.

A ses côtés, l’on notait la présence de son homologue délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Oumarou Diarra ; du Directeur général de la CANAM, le médecin général de Brigade, Boubacar Dembélé ; du secrétaire général adjoint de l’Union national des travailleurs du Mali (UNTM), Abdrahamane Infa Touré ; du secrétaire général par intérim du syndicat de la CANAM, Tiécoura Doumbia. L’objectif de ladite journée de la CANAM est de définir les mécanismes à mettre en place pour une synergie d’actions des comités syndicaux des organisations de prévoyance sociale dans le cadre de la mise en œuvre du RAMU.

Notre démarche, dit le secrétaire général par intérim du syndicat, vise à améliorer l’organisation et le fonctionnement actuel de la CANAM afin de lui permettre de fournir constamment des prestations de qualité qui répondent aux attentes des assurés grâce à une organisation conforme aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015.

Selon Tiécoura Doumbia, l’instauration de l’unité d’actions syndicales entre les syndicats des organisations de prévoyance sociale contribuera à renforcer la capacité des responsables syndicaux pour une mise en œuvre réussie de ces réformes et du RAMU; créer une synergie d’actions et de solidarité entre les différentes organisations de prévoyance sociale, à savoir la CANAM, l’INPS, la CMSS, l’ANAM et l’UTM; multiplier et institutionnaliser les cadres de concertation périodique entre les responsables syndicaux des OPS et leurs directions générales; impulser un changement de comportement des responsables syndicaux par de bonnes pratiques syndicales.

Pour finir son allocation, Tiécoura Doumbia a énuméré entre autres actions phares réalisées par le comité syndical de la CANAM: la relecture de l’accord d’établissement 2019 ; l’élaboration d’un plan de carrière pour le personnel dont le processus est en cours ; la vente conventionnaire de terrain à usage d’habitation au bénéfice des travailleurs de la CANAM ; l’organisation de consultations ophtalmologiques gratuites avec l’accompagnement de la direction générale de la CANAM ; la participation à la coupe Corpo, etc.

La Ministre de la santé s’est réjouie du choix dudit thème au moment où notre pays se trouve à la croisée des chemins de la refondation, et de la refondation de la protection sociale à travers la tenue de la conférence sociale dans le domaine du travail pour apaiser le climat social; la préparation et l’adoption des textes du RAMU qui est l’une des priorités des plus hautes autorités du pays; la tenue de l’atelier national sur la transposition dans la législation nationale de la directive de la COPRES relative au socle juridique de sécurité sociale applicable aux organismes de prévoyance sociale des Etats membres et son adoption intelligente avec nos textes pour être en harmonie avec les dispositions communautaires et dans les délais fixés. « Cette reforme majeure est un tournant décisif garantissant à nos organismes de prévoyance sociale un objectif de bonne gestion des deniers publics », a fait savoir Diéminatou Sangaré. Sur l’unité syndicale dont la CANAM fait la promotion, le ministre Sangaré indique qu’elle s’inscrit en droite ligne de la conférence sociale en cours pour promouvoir la bonne gouvernance, et favoriser la paix et la stabilité sociale et économique.

Pour Diéminatou Sanagaré, cette journée doit servir de tribune pour informer et sensibiliser les différents acteurs sur la démarche de qualité, une démarche organisationnelle qui a pour finalité, la satisfaction des parties intéressées de l’AMO et en perspective du RAMU. « Je veux parler des assurés, les prestataires de soins de santé, les prescripteurs les employeurs. J’en appelle à une synergie d’actions et une implication de tous les acteurs impliqués afin que ce projet d’envergure aboutisse. En somme, je lance un appel à tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’assurance Maladie, pour travailler à l’unisson afin que nous puissions continuer à relever le défi de la bonne gouvernance pour une couverture sociale plus étendue et plus équitable de toutes les couches en besoin de protection sociale », a-t-elle déclaré.

Le Directeur général de la CANAM a rappelé le succès qu’est en train de réaliser le logiciel ACTI Premium dont la CANAM a fait sien et dont le but est d’assurer l’optimisation de la gestion du régime de l’AMO dans la perspective de la mise en place du Régime d’Assistance Maladie Universelle.

Hadama B. FOFANA

