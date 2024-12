A l’issue de trois jours d’intenses travaux, de discussions franches et d’échanges féconds, les rideaux des Etats Généraux de la Santé sont tombés, ce jeudi 19 décembre 2024.Cette activité a enregistré la participation de plus de 500 acteurs de la santé de la base jusqu’au sommet de l’Etat. Une liste de 660 recommandations a été présentée et remise au ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURE.

Ces recommandations émanant des quatre commissions de travail à savoir : l’offre de soins et services de santé de qualité, la gouvernance et communication, le financement de la santé, les questions transversales ont été lues par Dr Cheick Amadou Tidiane TRAORE, Directeur Général de la Santé et de l’Hygiène Publique. Leur mise en œuvre diligente contribuera à l’amélioration de l’état de santé et le bien-être de la population malienne en préconisant des solutions idoines aux défis de notre système de santé.

Les principales recommandations sont entre autres : instaurer des motivations pour le maintien du personnel ; promouvoir le recrutement local du personnel; inscrire à l’INPS tout le personnel recruté par les ASACO; prioriser la médicalisation des CSCom; inscrire la prise en charge de la motivation des Agents de Santé Communautaire (ASC) dans le budget des collectivités territoriales ; respecter les procédures de gestion des établissements de santé ; élaborer les textes qui régissent la prise en charge des épidémies et catastrophes en milieu urbain sur toute l’étendue du territoire; rehausser le budget alloué à la santé conformément à la déclaration d’Abuja (15%) ; renforcer les compétences des collectivités dans la mobilisation des ressources propres; exiger des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de financer directement les programmes du MSDS (Appui Budgétaire Sectoriel) ou mettre en place un fonds commun pour tous les partenaires techniques et financiers de la santé ; mettre en place et/ou dynamiser les cadres de coordination multidisciplinaire et multisectorielle dans toutes les régions; créer les directions régionales de la santé dans les nouvelles régions; intégrer le concept « one Heath » (une seule santé) dans les politiques sectorielles; renforcer la communication (Bulletin, site web, etc.).

Le représentant résident de l’UNFPA, Mohamed Lemine Mohamed BEIBA, tout en félicitant les participants pour la pertinence des recommandations formulées, a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne la traduction de celles-ci en un plan d’actions assorti d’un chronogramme. Il a confirmé la disponibilité de l’UNFPA au côté du Mali pour leur mise en œuvre.

Pour sa part, la présidente de la Commission d’Organisation des EGS, Dr TRAORE Fatoumata NAFO, a félicité les participants pour la production de documents de qualité. Elle a insisté sur le fait que le Mali dispose des ressources naturelles qui ne demandent qu’à être exploitées pour accroitre les moyens de l’Etat. Ainsi dira t- elle « l’heure est au concret, nous devons veiller à mettre en œuvre ces recommandations, à en faire des instruments de travaux pratiques ». Elle a réitéré son engagement pour élaborer le plan d’actions assorti d’un chronogramme et d’un budget.

Visiblement émerveillé par le travail abattu, le ministre de la Santé et du Développement Social, s’est réjoui du climat serein durant les trois jours de travaux. Ces assises pour elle, constituent incontestablement un moment historique pour le renouveau du système de santé au bénéfice de la population. Le médecin colonel a rassuré que les recommandations pertinentes issues des travaux qui seront traduites en un plan d’actions assorti d’un chronogramme, feront l’objet d’un examen attentif de la part des plus hautes autorités. Elle a réitéré l’engagement de son département pour réunir les conditions idoines de la pleine implication des prestataires de soins et services de santé.

Auparavant, une minute de silence a été observée en mémoire du contrôleur général de police, Alassane TRAORE, Gouverneur de Ségou, arraché à l’affection de tous suite à un accident de circulation.

Réseau de Communication du MSDS

