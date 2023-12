Couverture sanitaire universelle au Mali : Les Etats-Unis soutiennent les efforts du Mali

Le gouvernement des Etats-Unis reste déterminé à soutenir les efforts du Mali en faveur de la couverture maladie universelle au profit des populations maliennes. A travers le nouveau projet “Propel Adapt”, le pays s’engage à soutenir les efforts du ministère de la Santé et du Développement social pour promouvoir et étendre l’assurance mutuelle de santé dans les zones rurales de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti.

En 2024, le gouvernement des Etats-Unis, à travers son Agence pour le développement international (USAID), lancera un nouveau projet de financement de la santé “Propel Adapt” visant à accroître l’accès à un régime d’assurance maladie abordable ou mutuelles, améliorer la disponibilité et la qualité des régimes d’assurance maladie couvrant un ensemble essentiel de services de soins de santé primaires, améliorer l’environnement propice au fonctionnement des mutuelles de santé, et réaliser un programme d’apprentissage concernant l’adoption et la mise en œuvre des régimes d’assurance maladie.

Cette annonce a été faite à travers un communiqué de presse du 12 décembre 2023.

Le projet Propel Adapt renforcera la capacité des plateformes et mécanismes locaux existants en matière d’assurance maladie (gouvernance, gestion et financement) dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti. Le projet va contribuer à faire avancer les politiques et systèmes nationaux, à trouver des solutions durables aux dépenses très élevées de santé, et garantir que les populations vulnérables aient accès à des soins de santé de qualité et abordables.

Il faut rappeler que le gouvernement des Etats-Unis soutient le système de santé malien depuis plus de 60 ans grâce à un partenariat solide avec le ministère de la Santé et du Développement social. Rien qu’en 2022, le gouvernement des Etats-Unis a investi 95 millions de dollars américains pour améliorer la santé et le bien-être de plus de 17 millions de maliens.

Toutes les activités soutenues par le gouvernement des Etats-Unis s’inscrivent pleinement dans les priorités stratégiques du gouvernement malien et se concentrent sur le renforcement du système de santé, la santé maternelle et infantile, la planification familiale, la lutte contre les maladies infectieuses (paludisme, VIH/Sida, Covid-19), sécurité sanitaire mondiale, nutrition, eau, hygiène et assainissement.

Pour rappel, le Mali a réalisé des réductions significatives des taux de mortalité infanto-juvénile au cours de la dernière décennie. Malgré ces progrès significatifs, le Mali a l’un des taux de dépenses de santé les plus bas au monde (35,45 $ par habitant, dont 44 % des dépenses proviennent des ménages).

Pour réduire le fardeau des dépenses de santé des populations maliennes et promouvoir la couverture maladie universelle grâce à des systèmes de santé résilients, le gouvernement malien a adopté une loi établissant le régime d’assurance maladie universelle en 2018.

Le gouvernement des Etats-Unis reste déterminé à soutenir les efforts du Mali en faveur de cette initiative au profit des populations maliennes.

“Comme le dit un adage malien : ‘La santé n’a pas de prix, mais elle a toujours un coût’. Le gouvernement américain s’engage à soutenir les efforts du ministère de la Santé et du Développement social pour promouvoir et étendre l’assurance mutuelle de santé dans les zones rurales de Kayes, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti”, souligne l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Rachna Korhonen.

Le système d’assurance maladie est composé du Régime d’assurance maladie obligatoire pour les salariés de l’économie formelle, du régime d’assistance médicale et de l’assurance maladie volontaire couvrant 78 % de la population (monde rural et secteur informel).

