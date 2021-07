COVID-19 : une troisième vague frappe le continent africain

La sonnette d’alarme de l’organisation mondiale de la santé concernant le COVID-19 en Afrique. L’OMS alerte sur les 40% de décès supplémentaire en une semaine. Une troisième vague qui déferle sur le continent. Nous irons au Sénégal Le pays connait une flambée des cas de contaminations. Et des décès sont en hausse avec des chiffres jamais atteints depuis le début de la pandémie. Le président Macky Sall appelle à la remobilisation sans annoncer de mesures restrictives.

Le bilan qui continue de s’alourdir en Afrique du Sud. 117 morts essentiellement dans le Kwazulu-Natal pour la plupart des suites de bousculades dans des pillages. Le pays redoute des pénuries, l’armée est déployée pour éviter les saccages. Nous interrogerons Thierry Vircoulon, analyste politique sur les origines de ces violences.

Le Maroc commence progressivement à retrouver ses touristes. A Cause du Covid-19, le secteur qui représente environ 7% du PIB a a enregistré une perte de plus 4 milliards d’euros en 2020. Pour séduire les vacanciers, les professionnels ont déployé les grands moyens, avec des promotions exceptionnelles. Mais la reprise est tributaire de l’évolution de la pandémie dans le pays. Or depuis le début du mois on observe une recrudescence des cas de contamination.

Reportage de Jean-Marie Lemaire

