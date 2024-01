Dengue et fièvre Zika : Les moustiques en cause

Nous sommes en période d’épidémie de dengue et de fièvre Zika au Mali. Le ministère de la Santé et de Développement social, a activé le département des opérations d’urgence de santé publique (DSP) qui, à travers l’unité de communication des risques et l’engagement communautaire (Crec) a lancé une campagne de sensibilisation communautaire dans les six communes de Bamako.

Pendant plusieurs jours, les responsables de l’unité d’information, de sensibilisation et de communication (Crec), ont sillonné les six communes de Bamako pour informer et sensibiliser contre la maladie dengue et la fièvre Zika. C’était la dernière semaine de l’année 2023 à Bamako. En tout pour tout, il faut vaincre les moustiques pour vaincre la dengue et la fièvre zika, ont-ils prôné.

En Commune I, au siège de la direction des services de développement social, Mme Coulibaly Mah Diéfaga et une forte délégation étaient en face des leaders communautaires pour une série d’informations et de sensibilisations sur la dengue et la fièvre Zika. Elle a annoncé que depuis septembre dernier, la Mali a enregistré des cas de dengue et le nombre de cas, continue à évoluer. Aujourd’hui, nous sommes en période d’épidémie et qu’il faut un changement de comportement, a-t-elle indiqué.

La dengue et la fièvre Zika sont toutes transmises par le moustique “Aedes aegypti”, qu’on appelle communément ici “Réal sossoni” ou “Mourountini”. “Ces moustiques sont dans l’environnement et piquent les gens même pendant la journée. Il faut assainir l’environnement obligatoirement”, a conseillé la cheffe de délégation. Des eaux stagnant, des eaux usées et sales qui restent dans nos cours, sont des gites de moustiques. Il faut assainir et cela passe par la sensibilisation et le changement.

Dans les jours à venir, en plus de Bamako, les régions seront ciblées. Aujourd’hui toutes les régions sont touchées excepté les régions du nord. Mme Coulibaly a fortement préconisé d’assainir : “Assainissons nos cours et alentours. Cessons certaines pratiques pour vaincre la dengue et la fièvre Zika”, a-t-elle insisté. Ces deux maladies ont le même vecteur de transmission, les moustiques. Et elles ont des complications à certains degrés. la fièvre Zika peut donner des malformations congénitales à l’enfant en cas de grossesses chez une malade et Les formes compliquées de la dengue tuent, selon les responsables sanitaires.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :