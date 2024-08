Journée mondiale contre l’hépatite virale : l’OMS soutient les efforts du gouvernement

Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte de l’hépatite virale, le ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec le bureau de l’OMS au Mali, a organisé une conférence de presse. C’était le jeudi 08 août dans la salle de conférence de l’Institution onusienne à Bamako et placée sous l’égide de Abdoulaye Kéïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.

La journée mondiale contre l’hépatite virale (une inflammation du foie provoquée par des virus distincts-A, B, C, D, E) est l’occasion d’identifier les efforts internationaux de lutte contre les maladies, d’encourager l’engagement des individus, des partenaires et du grand public, ainsi que de souligner le besoin de riposte mondiale plus énergique. Elle offre l’opportunité de faire connaître et mieux comprendre le problème mondial de santé publique posé par les hépatites virales et de stimuler le renforcement de la riposte dans les Etats membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

En effet, la principale lacune à combler a trait à la faible couverture du dépistage et du traitement pour atteindre les buts mondiaux de l’élimination d’ici à 2030 de la stratégie mondiale. D’où le thème de cette édition 2024 : « Il est temps d’agir ». Cette thématique souligne l’urgence d’agir pour atteindre les objectifs mondiaux de l’hépatite virale d’ici 2030. L’OMS continue de soutenir les efforts visant à éliminer l’hépatite virale d’ici 2030 en fournissant des stratégies, des cadres, des orientations actualisées pour une prévention, un diagnostic, des soins et un traitement simplifié, décentralisé et centré sur la personne, a indiqué Abdoulaye Cissé, représentant du bureau de l’OMS.

« Au Mali, le but de la lutte est d’endiguer les hépatites afin qu’elles ne constituent plus une menace de santé publique pour le pays et ceci en lien avec les trois des ODD– Objectif de Développement Durable- (Bonne santé et bien-être. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges) », a indiqué Dr Abdoulaye Kéïta, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Lequel a insisté sur un dépistage massif de la population.

Le département de la Santé à travers sa Cellule Sectorielle de Lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et les Hépatites virales (CSLS-TBH) avec l’appui des ONG, associations et partenaires techniques et financiers (OMS et Rotary), a enregistré des avancées notoires dans le cadre de l’accessibilité aux services de prévention, de traitement et de soutien pour l’amélioration de la disponibilité de ces services.

Le Pr Anselme Konaté a évoqué le traitement, l’aspect clinique et biologique de la maladie. Il a indiqué que le Mali fait partie des zones de forte endémicité, qui comprend l’Afrique subsaharienne, la Chine, l’Asie du Sud-Est et le bassin méditerranéen où le risque d’avoir la maladie s’élève à 60%. Pour lutter contre la maladie, le professionnel de santé a insisté sur l’information, la sensibilisation, la communication afin d’avoir un dépistage massif de la population. A noter que la journée mondiale de l’hépatite est célébrée le 28 juillet de chaque année.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

