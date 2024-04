Le Dr Boureima Afo Traoré plébiscité par ses pairs à la tête de l’ ASP-PSM

L ‘Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali( ASP –PSM) a tenu ce samedi 27 avril 2024 à l’hôtel Maeva de Bamako son assemblée générale élective de bureau Au terme de cette AG, le Dr Boureima Afo Traoré a été élu pour remplacer le Dr Karamoko Nimaga à la tête de l’Alliance.

La présente assemblée avait à l’ordre du jour la présentation du rapport moral et financier du bilan 2018-2023, la relecture des statuts et le règlement intérieur ainsi que la mise en place d’un nouveau bureau exécutif.

Le Dr Boureima Afo Traoré élu à la tête de l’ASP –PSM place son mandat sous le signe du rassemblement, et compte sur l’accompagnement des pairs pour faire de l’Alliance du secteur privé pour la promotion de la santé au Mali (ASP-PSM) le fer de lance du secteur de la santé du Mali. Après avoir rendu un vibrant hommage aux pionniers du regroupement, l’équipe sortant pour le travail abattu, le Dr Traoré engage son bureau à la continuité.

La cérémonie inaugurale de cette assemblée a été présidée par le secrétaire général du Ministère de la Santé et du Développement Social, le Dr Abdoulaye Guido, il avait à ses côtés le président de l’Ordre des Médecins du Mali, Alkadri Diarra et le président sortant de l’ASP-PSM le Dr Karamoko Nimaga.

Dans son intervention, le président sortant Dr Karamako Nimaga a procédé à la présentation de la vision de l’alliance, et une présentation bilan de son mandat.

Selon ses dires, l’ASP-PSM, crée le 20 février 2014 l’ ASP-PSM a pour vision de devenir le moteur du secteur privé de santé en contribuant à l’atteinte des objectifs de santé du Mali. De plus l’alliance s’est dotée d’une mission de solidarité, de confraternité et entraide entre ses membres en vue de l’atteinte des missions qu’elle s’est assignée dans la sphère de la santé. Il s’agit surtout de l’implication du secteur privé dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des programmes et politique de santé et de la promotion du secteur privé.

S’agissant du bilan de la période 2018-2023, le Dr Nimaga notera une grande satisfaction dans la réalisation des plans d’actions tant au niveau national qu’international. A ce titre, il cite entre autres acquis le renforcement du dialogue public-privé notamment la signature en 2018 de l’arrêté de création du comité de dialogue et de concertation public privé dont l’opérationnalisation reste attendue par le secteur privé . De plus, il y a de nombreuses participations de l’alliance aux rencontres du ministère de la santé et des partenaires techniques et financiers.

A savoir que le mandat du bureau sortant a été vivement félicité par le président de l’Ordre des Médecins, Alkadri Diarra, le Dr Guido ainsi que le nouveau président de l’ Alliance. Tous ont témoigné du mérité du Dr Nimaga et son équipe dans l’accompagnement des missions de l’ASP-PSM.

KHADYDIATOU SANOGO

