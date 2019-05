-Plus de 36000 consultations réalisées et 90 personnes opérées en centre fixe pour trichiasis

L’atelier sur la revue annuelle 2018 des activités de santé oculaire de la région de Koulikoro s’est tenue les 21 et 22 Mai dans la salle de réunion de la Direction régionale de la santé de Koulikoro. Il s’agissait pour les participants de faire le bilan de la mise en œuvre des activités de santé oculaire dans la région de Koulikoro pour l’année 2018 et proposer le plan d’action 2019.

–Maliweb.net- C’était en présence de la directrice régionale de la santé de Koulikoro Dr Najim Oura Diallo et de son homologue de Sikasso Dr Dramane Traoré venue s’encquerir de l’expérience de Koulikoro en matière de lutte contre la cécité, du représentant du conseil régional de Koulikoro, Bouba Mansa.

Les médecins chefs accompagnés de médecins ophtalmologistes des districts sanitaires de Fana, Ouelessebougou, Dioila, Nara, Kolokani, et Koulikoro

et leurs assistants médicaux, les services techniques et le directeur de programme de Sightssaver, le partenaire privilégié la lutte contre la cécité dans la région, , Ismaila Doumbie étaient également.

Durant deux jours de travaux, les participants ont passé au peigne fin le bilan des activités de l’année 2018 en matière de lutte contre la cécité dans les dix districts sanitaires de la région de Koulikoro la région. Lors de la présentation la direction régionale de la santé de Koulikoro sur les activités de la santé oculaire dans la région, il est ressort les résultats obtenus suivants en 2018 : plus de 36000 consultations réalisées ; 90 personnes opérées en centre fixe pour trichiasis. Pour le ratissage en trichiasis réalisé dans 5 districts sanitaires : 185 cas dépistés dont 171 personnes opérées et 14 cas de refus, ce qui donne un taux de couverture de 91,4%. Par rapport à la cataracte, sur 23 sorties prévues, 22 sorties sont réalisées par les équipes de chirurgie. Durant les campagnes de cataracte 3062 personnes ont été opérées de cataracte pour un objectif prévu de 3000. Par rapport au glaucome 1305 personnes ont été dépisté glaucomateux. Par rapport aux vices de réfraction 3366 personnes ont été réfractées.

Au terme des travaux certaines recommandations ont été formulées :

Organiser la mise à niveau des médecins ophtalmologistes sur la technique de chirurgie en phacoA à l’IOTA, doter les districts sanitaire de Fana, Kolokani et Koulikoro en microscope opératoire et boites de cataracte, organiser des journées de dépistage de glaucome dans les districts, doter les districts en tonomètre et ophtalmoscope, proposer l’inscription des anti glaucomateux (prostaglandines et IAC) sur la liste des médicaments essentiels lors de la prochaine révision.

Le directeur de programme du projet santé oculaire de Sightsavers, pricipal partenaire financier du projet s’est dits satisfait des résultats enregistrés par les différents acteurs en matière de lutte contre la cécité dans la région. Quand au nouveau programme, il s’étendra sur 5 ans et couvrira les régions de Koulikoro et Sikasso pour un cout financier de 1 673 350 000 FCFA.

Le directeur régional de la santé de Sikasso, Dr Dramane Traoré s’est dit satisfait d’avoir acquis les expériences de la région de Koulikoro en matière de lutte contre la cécité.

Ousmane Ladji Bamba/ Maliweb.net

