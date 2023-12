Lutte contre la dengue : L’école fondamentale B de Torokorobougou pulvérisée

Le ministère de la Santé et du Développement Social à travers la Direction Générale de la Santé et de l’Hygiène Publique en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pulvérisé l’école fondamentale B de Torokorobougou. Cette pulvérisation rentre dans le cadre de la lutte contre la dengue. C’était le mercredi dernier.

La joie était sur le visage des enseignants et leurs élèves. Quant au directeur général de la Santé et de l’Hygiène Publique (DGSHP), Dr Cheick Tidiane Traoré, cette activité de pulvérisation dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de dengue que le Mali vit depuis septembre 202. ‘’ Il s’agit d’une maladie virale très grave. Aujourd’hui, 629 cas et 29 décès, cette maladie est transmise à l’homme par des moustiques qui sont notre environnement appelés « moustiquetible AEDES » et l’une des méthodes de lutte passe par la lutte anti-vectorielle donc des activités de fumigations seront opérées au niveau de l’ensemble des établissements scolaires’’, a-t-il évoqué. Le directeur général de la DGHP a signalé que cette fumigation est une action de grande envergure que le département de la Santé et du Développement Social et son partenaire OMS vont continuer pour impliquer d’autres structures pour cette activité afin que le maximum des AEDES soit détruit et interrompre le cycle de la maladie. ‘’ Nous sommes dans cet établissement pour un démarrage de cette activité qui certainement va continuer dans les jours à venir très prochainement. D’autres communes seront pulvérisées par rapport à la lutte contre la dengue’’, a signalé Dr Traoré.

Selon toujours lui, les autres communes doivent faire comme celle commune V parce que la santé va au-delà du seul propre des techniciens et il est impérieux de l’ensemble des communautés d’accompagner le département pour qu’il protège la population. ‘’ Les populations ont un moyen, il s’agit de nous aider à assainir notre environnement, le port des habits longs, l’utilisation des répulsifs et chacun pourra se protéger et réduire le contact’’, a-t-il affirmé.

Pour la 5ème vice-présidente du maire de la commune V, Oumou Touré, dès qu’on a attendu l’épidémie sur le sol malien, la mairie de la commune V a décidé d’accompagner l’Etat dans cette lutte. ‘’ Cette pulvérisation est une belle initiative et qui a commencée par les écoles parce que là-bas, il y a beaucoup de moustique donc il faut bien commencer par les enfants, les protéger contre cette maladie virale et avoir un environnement propre’’, a-t-elle évoqué. Elle évoque que dans les jours à venir, il y aura des journées de salubrité en commune V.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :