Lutte contre la pandémie de covid-19 : La fondation orange Mali offre des tests PCR et sérologiques au ministère de la santé

Dans le but de freiner la propagation de la pandémie de covid-19 dans notre pays et d’aider le gouvernement, la fondation orange Mali a offert, le vendredi 16 avril 2021, au sein de l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP), des tests PCR et sérologiques au ministre de la santé et du développement social.

La Directrice de la fondation Orange Mali, Mme Coulibaly Awa Diallo, a, dans ses propos, signalé que depuis le début de la crise sanitaire mondiale, sa fondation œuvre auprès des autorités maliennes pour alléger les souffrances des populations. Elle a rappelé qu’en 2020, Orange Mali et sa fondation ont investi plus d’un milliard dans la lutte contre la maladie à covid-19. Elle a indiqué que les dons sont composés de 10 000 tests PCR, dont 7500 pour le ministère de la santé et du développement social et 2500 pour l’institut Mérieux ; 3200 tests sérologiques dont 2200 pour le ministère de la santé et du développement social et 1000 pour l’institut Mérieux et 3 minilabs. Ces dons, dit-elle, aideront au renforcement du dépistage au Mali.

Ali Diop, le secrétaire général du ministre de la santé et du développement social, a salué le geste de la fondation et a attesté qu’il concourra à briser la chaîne de transmission de la maladie au Mali. Il a convié les autres sociétés de la place à marcher sur les traces d’orange et sa fondation pour permettre au Mali de gagner la lutte.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :