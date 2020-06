Les actions des partenaires du Mali continuent aux côtés des maliens dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus. C’est le cas de la représentation de l’Union Européenne (UE) au Mali qui a procédé le lundi 15 juin 2020, à la remise des masques en coton lavables, d’eau de javel, de savons de lavage de mains, de détecteurs pour détecter la Covid 19, aux travailleurs et travailleuses des déchetteries de Lafiabougou, de Médina Coura et de Quartier Mali.

La cérémonie de remise faite par l’Ambassadeur de l’UE au Mali, Bart Ouvry à ses trois sites, s’est déroulée sur le site de déchetterie de Lafiabougou. C’était en présence du Maire adjoint de la Commune du District de Bamako, Alkassoum Maiga. Les dons sont composé des détecteurs pour chaque site, de 525 maques pour chaque sites, des deux lavage de mains pour chaque sites, de savons, eau de javel pour chacun d’eux. A travers ces dons, dit Bart Ouvry, l’UE veut apporter sa contribution, aux côtés des autorités maliennes dans leur lutte contre le Covid19.

Pour ce faire, dit-il, nous avons décidé d’aider les groupes professionnels, des travailleurs des sociétés, des conducteurs de sotramas, etc., où les gens nombreux, se côtoient et qui sont exposés facilement pour attraper cette maladie. Nous comptons, pour la circonstance souligne Bart Ouvry, distribué 50000 masques. Ces masques, a précisé l’ambassadeur de l’UE au Mali que les masques, lavages de mains et autres sont produits pas les sociétés ou entreprises maliennes. Cela va permettre d’une part de créer de l’emploi, lutter contre le chômage, d’autre part, développer le Mali.

L’initiative a été fortement saluée par le Maire adjoint et les représentants des bénéficiaires qui ont promis d’utiliser judicieusement et correctement les dons afin de prévenir le mal. Pour permettre plus à l’assistance de comprendre mieux la maladie, Dr Moussa Doumbia, a expliqué longuement les signes de contamination, les mesures barrières, etc. La troupe de Yélébougou a aussi fait un sketch sur la maladie afin de sensibiliser plus ces couches sur la Covid19.

H.B. Fofana

