Le président de la République fait aujourd’hui face à deux guerres, contre les terroristes et contre le coronavirus. Alors, en tant que Chef suprême des Armées, Garant de la sécurité nationale, IBK doit revoir sa copie. Afin de pouvoir sauver le peuple. Comment ?

A longueur de journée, à travers le monde, on ne parle que de covid19. Tous les pays du monde se cherchent, le Mali encore plus.

A cet effet, face à cette situation, il est aujourd’hui aisé pour le président IBK de sortir de sa léthargie et de faire face à la réalité en prenant des décisions rigoureuses.

Au Mali, ils sont très nombreux des chefs de famille à ne pouvoir subvenir aux besoins de la famille. A cause des salaires insuffisants, du laisser-aller des opérateurs économiques, aux vols, à la corruption, à la gabegie et à l’incivisme. Alors, pour pouvoir freiner l’avancée fulgurante du Covid 19, IBK doit penser à suspendre ou réduire le coût de l’électricité et de l’eau, celui du carburant et des transports avec toutes leurs chaines. Sinon, comme l’a indiqué l’OMS, l’Afrique notamment les pays comme le Mali risque gros dans cette affaire. Alors, pour nous éviter un désaveu, l’Etat doit faire plus en sortant des discours populistes qui ne nous mènent nulle part. Que Dieu nous en préserve !

Aminata SANOU

Stagiaire

Commentaires via Facebook :