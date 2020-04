Le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la Famille le Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré a procédé ce 2 avril 2020 à une remise de kits de lavage des mains au parlement des enfants.

La cérémonie de remise en strict respect des mesures barrières du COVID 19 a été l’occasion pour le ministre d’inviter le parlement des enfants à sensibiliser leurs paires pour comprendre les risques réels de cette maladie dont la lutte nécessite l’ engagement responsable de tous par le respect des mesures barrières.

Le Mali a une population très jeune, plus de la moitié de cette population a moins de 18 ans et les hautes autorités du pays accordent une grande importance au respect des droits de l’enfant, une volonté politique affichée au premier plan selon le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. En effet le COVID19 présent au Mali enregistre à ce jour 36 cas et pour freiner sa propagation il est capital d’observer des mesures individuelles et collectives. Aussi en dotant le Parlement des Enfants de kits de lavage de main, de gels hydro-alcoolique et de masques de protection, le ministère en charge des enfants encourage les enfants à observer strictement les mesures édictées par le gouvernement pour briser la chaîne de la contamination. Une protection des tous jeunes qui se manifeste par ailleurs avec la fermeture des écoles, la limitation des regroupements de personnes à 50 maximum, l’observation d’une distance d’au moins 1 mètre entre les personnes , la limitation du nombre de personnes dans les véhicules et sur les motos, le lavage des mains au savon et l’utilisation du gel hydro-alcoolique, a fait savoir le ministre Diakité Aïssata . K. Traoré.

Au nom de ses camarades Nouhoum Chérif Haïdara le président du parlement des enfants s’est réjoui de cette réception et les engagent à observer les consignes préventives contre la maladie du coronavirus.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

