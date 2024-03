En prélude au lancement des activités de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les hépatites virales (CSLS-TBH) en partenariat avec le bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) au Mali a organisé, mercredi, une conférence de presse afin de faire le point sur la situation de la maladie. C’était dans la salle de conférence du ministère de la Santé et du Développement social.

Depuis sa découverte en 1882, par Robert Koch, la tuberculose fait des ravages dans le monde notamment dans la région Africaine. Elle reste la deuxième cause de mortalité due à un seul agent infectieux, dépassant le nombre de décès imputables au VIH/sida. Au Mali, le nombre de cas de tuberculose notifiés en 2023 est de 8266 cas contre 7897 cas en 2022. Environ 1900 malades sont de la tranche d’âge de 25 à 44 ans. 85% de ces malades ont suivi avec succès le traitement des six mois. Le taux de succès thérapeutique, c’est-à-dire les malades guéris de la tuberculose est de 85% en 2022 contre 82% en 2021.

Selon la Coordonnatrice de la Cellule sectorielle de lutte contre le Sida, la Tuberculose et les hépatites virales (CSLS-TBH), Madina Konaté, le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires (ARCAD Santé Plus, CAMM) se fixe comme objectif d’améliorer la collaboration entre les secteurs privé et public dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose. Pour la détection de nouveaux cas, il prépare les agents de santé dans les entreprises de filature de coton, de centres pénitentiaires et de structures paramédicales et confessionnelles.

Pour mettre fin à l’épidémie mondiale de tuberculose, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a adopté lors l’Assemblée mondiale de la santé en 2014, la Stratégie de fin de la tuberculose (TB). « Cette stratégie sert de plan directeur pour les pays afin de réduire l’incidence de la TB de 80 %, les décès dus à la TB de 90 %, et d’éliminer les coûts catastrophiques pour les ménages touchés par la TB d’ici 2030 pour un monde sans tuberculose (Zéro décès, et plus de morbidité ni de souffrances dues à la tuberculose) », a rappelé Dr Nangoula Koné, représentante du Bureau de l’OMS au Mali.

A l’en croire, l’institution onusienne met l’accent sur l’accès universel à la prévention et aux soins centrés sur les personnes, l’action multisectorielle et l’innovation pour atteindre la couverture sanitaire universelle (CSU) ainsi que les objectifs de développement durable (ODD 2030).

De son côté, le Pr Yacouba Toloba, chef de service Pneumo- physiologie au CHU du Point G a mis l’accent sur le traitement de la maladie. Tout en affirmant que la tuberculose est une maladie qui se transmet d’une personne à une autre par la toux, les éternuements ou la salive, il a indiqué qu’on peut bien guérir de la tuberculose, il suffit seulement de suivre le traitement. Lequel est aujourd’hui gratuit dans notre pays.

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée dans le monde, le 24 mars de chaque année, afin de susciter une prise de conscience des populations aux conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices de cette maladie évitable. Elle est célébrée au Mali depuis 1995. Le thème retenu pour cette édition est en parfaite adéquation avec la stratégie car « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ». C’est donc un donc un appel à l’action pour mobiliser les responsables et nous tous pour prendre des actions concrètes afin de lutter efficacement contre la maladie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

