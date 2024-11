Mali : de remarquables progrès réalisés en 2024 à la CANAM

La 28e session ordinaire du Conseil d’Administration de la CANAM s’est tenue mardi à Bamako. C’était sous l’égide du ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré.

Pour cette du 28e session ordinaire du Conseil d’Administration de la CANAM, l’ordre du jour prévoit l’examen et l’adoption des procès-verbaux de la 26ème et 27ème session du Conseil d’Administration; l’examen et l’adoption de l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2023: l’examen et l’adoption du rapport d’activités au 31 décembre 2023; l’examen et l’adoption du rapport d’activités au 30 juin 2024; l’examen et l’adoption de l’état d’exécution du budget au 30 juin 2024; l’examen et l’adoption du compte de gestion de l’exercice 20222; l’examen et adoption du rapport de la mission de revue des comptes de créances de la CANAM pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021.

Cette session a une portée particulière, car elle est marquée par un moment solennel celui de l’installation du nouveau président du Conseil d’Administration à la personne de Houd Baby, représentant du Conseil national du Patronat (CNPM). Ce passage de témoin est une étape clé dans la continuité et le renforcement des actions de la CANAM, un pilier de la protection sociale au Mali.

A la CANAM, l’année 2024 a été marquée par l’amélioration de l’accès aux soins avec l’immatriculation de 134 694 nouvelles personnes, portant le total à plus de 1,8 million d’assurés et l’élargissement du réseau de structures de soins conventionnées, avec 81 nouveaux partenaires, totalisant ainsi 2 143 établissements au service des assurés.

Sur 334 activités programmées pour 2024, 80% étaient déjà en cours ou achevées à la fin du premier semestre, ce qui témoigne d’un bon rythme d’exécution pour atteindre les objectifs de l’année. Des efforts salués par le nouveau PCA, Houd Baby, qui n’a pas manqué de féliciter le directeur général de la CANAM et tout le personnel pour le travail abattu.

103,4 milliards de FCFA encaissés

En dépit de ce résultat fort satisfaisant, la CANAM, selon son directeur général, le Médecin Colonel Boubacar Dembélé, va continuer à travailler dur pour affilier le maximum de personnes dans l’Assurance maladie (Amo). Parallèlement à l’immatriculation, la CANAM continuera à conventionner les structures de santé afin que les assurés puissent avoir l’accès aux soins de santé. Il a aussi évoqué le renforcement des compétences du personnel à travers des formations spécialisées et la construction du nouveau siège de la CANAM. Tous ceux-ci visent à faire de l’Organisme un pilier solide pour la protection sociale.

Sur le plan financier, la CANAM, selon son PCA, a encaissé 103,4 milliards de FCFA, dépassant les prévisions initiales, et a alloué plus de 65 milliards de FCFA en dotations techniques pour renforcer les Organismes de Gestion Déléguée (OGD). Le budget 2024 de la CANAM, approuvé par le ministère de l’Économie et des Finances, est de 113,89 milliards FCFA, à la fois en recettes et en dépenses. « Au 30 juin 2024, 39% des recettes, soit 44,94 milliards FCFA, avaient été mobilisées, avec un montant de 43,4 milliards FCFA provenant des cotisations AMO reversées par l’INPS et la CMSS » a précisé Houd Baby.

Ces dernières années, la CANAM a accompli des progrès remarquables, notamment par l’augmentation du nombre d’assurés et l’élargissement des structures de soins conventionnés, a indiqué le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré. « Cependant, nous devons reconnaître que des défis importants demeurent », a-t-elle insisté. C’est à ce titre qu’elle a invité les administrateurs à plus de rigueur dans l’examen des dossiers.

