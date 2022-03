Le ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, a procédé le samedi 26 mars à Bamako au lancement des sessions de sensibilisation des femmes sur l’alimentation durant le mois de ramadan.

Le Ramadan impose un rythme alimentaire différent du rythme habituel. Selon le Dr Mahamdaou Samaké, chef de division à la direction générale de la Santé, les aliments contiennent des substances que le corps humain utilise pour son développement, sa croissance, la réparation des tissus et le maintien des fonctions vitales. Pour le mois de ramadan, Dr Mahamadou Santé conseille de garder un équilibre alimentaire : ne pas grignoter toute la nuit, et plutôt répartir son alimentation sur 2 ou 3 repas.

Il recommande aussi de bien s’hydrater surtout que quand le ramadan se déroule en période de canicule comme c’est le cas cette année. Il invite à boire beaucoup d’eau et à consommer les aliments hydratant comme le concombre, la tomate, ou la pastèque. « Privilégiez l’eau et évitez de boire des boissons à base de caféine ou notre « kinkeliba », qui sont diurétiques et favorisent la déshydratation. Eloignez les prises de thé et de café des autres repas pour bénéficier des bienfaits de chaque aliment consommé », a-t-il suggéré.

En ce qui concerne les personnes diabétiques, le Dr Samaké leur conseille de faire particulièrement attention au ramadan. « Les diabétiques de type 1 ne pourront pas jeûner, et les diabétiques de type 2 devront demander des conseils à leur médecin et surveiller leur glycémie tout au long de la période de ramadan », a-t-il expliqué. Si malgré toutes ces précautions, la personne ressent une fatigue ou fait un malaise, l’agent de santé l’invite à rompre le jeûne.

Selon le Dr Samaké, la composition des repas est très importante pendant le ramadan, pour apporter à l’organisme tous les nutriments dont il a besoin et bien se préparer pour le jeûne, qui dure en général de 15 à 16 heures. C’est pourquoi, il plaide pour la consommation des protéines, des féculents, des fruits et légumes, des produits laitiers, des glucides, les légumes (feuilles d’amarante, patate, manioc, haricot, baobab) et fruits (banane, melon, orange, mangue, papaye. Etc).

Pour sa part, le ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré a indiqué que l’adoption de bonnes pratiques culinaires permet de dépenser moins tout en gardant la bonne qualité nutritionnelle. « Ce sont les femmes qui préparent la nourriture durant le ramadan. Elles doivent préparer des nourritures qui maintiennent la santé aux membres de leurs familles », a-t-elle expliqué.

Il faut rappeler que la cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Wadidié Founé Coulibaly en présence de nombreuses femmes.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :