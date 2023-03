Mali : une vingtaine de structures sanitaires équipée d’outils d’énergie solaire et de santé numérique par le projet SanDi (Santé Digitale)

Le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec le Bureau de l’OMS a organisé, le jeudi 30 mars à Bamako, l’atelier de développement des partenariats autour de la santé digitale et numérique au Mali (SanDi pour santé digitale). C’était sous l’égide du directeur de cabinet du ministre de département de la Santé, Dr Ahmed Baba.

Le projet Energie Solaire, télésanté et protection sociale pour transformer la santé communautaire au Mali (projet SanDi pour santé digitale) est conçu pour être la première phase d’une approche progressive visant à généraliser le déploiement de l’énergie solaire et de la télésanté dans tous les centres de santé de référence et communautaire au Mali. Dans la première phase pilote de 12 mois, sept CSRef et 21 CScom ont été équipés d’outils d’énergie solaire et de santé numérique (y compris de télémédecine).

Cette vingtaine de structures sanitaires est située dans les cinq régions sanitaires d’intervention du projet CLEFS2 (Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso) afin d’accroitre l’impact des interventions respectives. De plus, la capacité des différentes structures sanitaires a été renforcée à tous les niveaux afin d’exploiter de manière durable et pérenne.

Selon le représentant du Bureau de l’OMS, Dr José Kuvula, la première phase du projet a permis de lever les premières barrières au déploiement de la télémédecine et de la santé numérique au Mali. « Mais le chemin pour sa mise à l’échelle et une modernisation du système de santé grâce aux innovations technologiques est encore long », a-t-il prévenu. Au regard de ces premiers résultats, « nous devons redoubler d’efforts et poursuivre le plaidoyer afin de couvrir tout le territoire national pour le bénéfice des populations du Mali », a-t-il expliqué.

SanDi, au regard de sa pertinence, a été présenté en début mars 2023 au bureau régional Afrique du PNUD comme modèle de projet intégrateur pour le développement des énergies renouvelables et le renforcement des systèmes de Santé, a rappelé le Représentant résident Opération du PNUD au Mali, Yahya Ba.

Malgré ces résultats forts appréciables, les défis sont énormes et ont pour nom la problématique de la gestion du changement et les questions d’interopérabilité entre les différentes plateformes techniques, a insisté, le Chef de Cabinet du ministre de la Santé et Développement social, Dr Ahmed Baba. Toutefois, il dit être convaincu que le projet SanDi2 sera bénéfique pour le Mali.

Le projet Energie Solaire, télésanté et protection sociale pour transformer la santé communautaire au Mali est une initiative conjointe du PNUD, de l’UNICEF, du PAM, de l’OMS et de l’Université de Sherbrooke. Il a été lancé en novembre 2021 et vise à accroître l’accès à l’énergie solaire et aux solutions de santé numérique dans les centres de santé communautaires et de renforcer la résilience et la protection sociales des communautés les plus vulnérables.

