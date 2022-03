Le 10 mars 2022, s’est déroulée l’ouverture des travaux de l’atelier de formation des membres du comité national du Codex Alimentiures, des sous-comités et des experts techniques sur l’analyse des risques et les bases scientifiques du fonctionnement du Codex. C’était dans la salle de conférence du département nutrition sécurité sanitaire des aliments.

Pour rappel, dans le cadre du renforcement des capacités des services techniques de sécurité sanitaire des aliments, le ministère de la Santé par le biais de l’ANSSA et la FAO ont préparé et mis en œuvre en 2015 un Programme de Coopération Technique de formation des cadres gouvernementaux en analyse des risques. La FAO en collaboration avec l’institut national de santé publique (INSP) a ainsi initié l’organisation de la présente formation complémentaires prévue les 10 mars, 24 mars et 7 avril 2022 en mode hybride (présence virtuelle et physique).

Cette formation regroupe plus d’une quarantaine de personnes des services techniques de plusieurs ministères, du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) et d’associations et groupements de producteurs et de transformateurs.

L’objectif est de renforcer les capacités des sous-comités techniques et experts techniques dans le contrôle des aliments à travers une démarche fondée sur l’analyse des risques sanitaires des aliments, conformément aux recommandations internationales du Codex.

Notons que, le Codex Alimentarius ou code alimentaire est un programme commun de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’organisation mondiale de la santé (OMS). Il vise à garantir des denrées alimentaires sûres et saines pour tous et partout à travers l’élaboration de normes, directives, codes d’usage, guides de bonnes pratiques et recommandations internationales sur les produits alimentaires.

Ainsi, la République du Mali, à travers le département de Nutrition et de la Sécurité Sanitaire des Aliments (Ex ANSSA), a bénéficié d’un financement de trois 3 ans du Fonds Fiduciaire, pour le renforcement des capacités du Comité National du Codex à participer efficacement aux activités de la Commission du Codex Alimentarius.

Blaise Ouattara, formateur, représentant de la FAO, dira que la sécurité alimentaire d’un aliment est un enjeu extrêmement important pour les pays en particulier ceux en voie de développement. Pour lui, c’est normal qu’un comité du Codex Alimentarius puisse renforcer les capacités de ses membres en matière d’analyse et de risques des aliments, afin de bien comprendre le processus de codex Alimentarius, le processus du développement alimentaire et la mise en œuvre des mesures de contrôle de denrée alimentaire.

De son coté, Dr Bakary Diarra, représentant du directeur général de l’Institut National de Santé Publique, explique que les maladies d’origine alimentaire constituent un problème de santé publique à l’échelle mondiale et particulièrement en Afrique. Ce qui prouve à suffisance la nécessité de renforcer la sécurité sanitaire des aliments. Car, selon lui l’accès à des aliments sains et nutritifs en quantité suffisante est essentiel pour maintenir en vie et promouvoir la bonne santé. Pour cela dit-il, les autorités de notre pays, ont prouvé leur volonté à faire de la sécurité sanitaire des aliments une priorité par l’Arrêté n°05-1812/MS-SG du 1er Août 2005 portant création de son Comité National du Codex Alimentarius.

Le représentant du directeur général de l’Institut National de Santé Publique a rappelé que l’Institut National de Santé Publique (INSP) à travers la DNSSA, assure le secrétariat de la Commission Nationale des Autorisations de Mise sur le Marché (AMM), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des additifs alimentaires. Elle a contribué à la délivrance de plus 800 autorisations sur la base des normes du Codex Alimentarius. Il a remercié à l’ensemble des partenaires pour leur soutien constant dans la protection de la santé des consommateurs de notre pays.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :