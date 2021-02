Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au sein des communautés vulnérables dans notre pays à travers la communication interpersonnelle avec les groupes cibles, la production et la diffusion des émissions radiophoniques, l’Association Initiative contre la Faim des Enfants (IFE-Mali) a initié un projet financé par l’Ambassade de la Grande Bretagne. Le mardi 09 février 2021, le président de l’IFE-Mali et ses membres étaient à Sikoro Sourakabougou en causerie éducative afin de sensibiliser la population de ce quartier sur la pandémie planétaire et de leur apprendre les méthodes et techniques pour se prémunir contre elle et de stopper sa propagation. C’était devant l’ambassadeur de la Grande Bretagne au Mali, Barry Lowen, ainsi que des autorités coutumières et municipales.

Le président de l’Association Initiative contre la Faim des Enfants (IFE-Mali), Adama Kouyaté, a entamé ses propos en présentant le projet ‘’lutte contre la propagation de la pandémie de la covid-19 dans les zones vulnérables du Mali’’ qui, selon lui, a pour objectif de réduire la propagation de la pandémie de covid-19 dans les communautés vulnérables au Mali et surtout celles défavorisées et à risque dans les régions, villes et villages, de contribuer à la réduction de la maladie à travers la production des émissions radiophoniques en quatre langues nationales etc. Il a indiqué que le projet intervient dans le district de Bamako, les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti et est financé par l’Ambassade de la Grande Bretagne au Mali. Le président Kouyaté a fait savoir qu’ils ont eu à organiser des causeries éducatives dans d’autres localités du pays et qu’elles ont été bénéfiques et ont contribué à sensibiliser les populations cibles sur la pandémie tout en leur inculquant les meilleures méthodes afin de se protéger contre elle. L’ambassadeur de la Grande Bretagne au Mali, Barry Lowen, s’est réjoui de l’engagement des jeunes d’IFE-Mali dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et a dit que son Etat ne fera jamais défaut pour accompagner des initiatives du genre. Le représentant du maire de la commune I, Daouda Simpara, a lui aussi dévoilé les mesures drastiques prises par les autorités communales dans le but de freiner l’élan de la maladie et a invité la population à s’impliquer davantage en respectant les mesures barrières et en portant les masques afin d’empêcher l’expansion de la pandémie. La causerie éducative a été une occasion pour Samerou Diallo et Badiallo Boré, tous membres de l’Association Initiative contre la Faim des Enfants (IFE-Mali), de décortiquer la pandémie du coronavirus devant l’auditoire, de faire la genèse de la maladie, de sa découverte dans la ville Chinoise de Wuhan jusqu’à la découverte du premier cas au Mali en Mars 2020, ces symptômes, les premiers signes d’une infection au coronavirus, la différence avec un simple rhume, la consultation en cas d’aggravation, le point sur les symptômes du Covid-19 et les bons réflexes en cas de test positif etc. La population a pris l’engagement de transformer en acte les conseils de la causerie éducative et d’en faire bon usage.

Moussa Samba Diallo

