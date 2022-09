L’entreprise de Marketing Direct « Call Me Mali » a organisé, le samedi 3 août 2022, vers 6h 30 mn, une randonnée pédestre. Placée sous le thème «Sport et Santé», le but de cette randonnée sportive est de promouvoir la santé par le biais du sport. Pour ce faire, les personnels et autres invités de l’entreprise Call Me Mali, avec à leur tête, le Directeur général Kader Sarr, ont marché une distance de 5, 400 Km en 1 h 9 mn. Le Top départ de la marche a été donné au Monument l’Obélisque des Idéogrammes, en passant par le Monument Kouamé N’Kroumah, le Rond point Éléphant, la Bibliothèque Nationale du Mali pour s’éteindre à la Place CAN de Lafiabougou. Arrivés à destination, les marcheurs ont fait des exercices de tiraillement avant de passer à la table du petit déjeuner. Au terme, c’est la joie qui se lisait sur les visages des participants qui ont apprécié l’initiative avant de formuler le vœu afin qu’elle se pérennise.

Ils ont dit après la randonnée

*Kader Sarr, Directeur Général de Call Me Mali : « Nous allons continuer sur cette lancée pour nous sentir bien dans notre corps et esprit »

C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime ce matin après cette randonnée pédestre. Ce fut une très bonne chose pour nous. On a une activité qui nous mobilise 8h de temps dans le bureau. Ce matin, on a décidé de poser tout de côté, pour marcher, pour se détendre. Ce sont des actions comme cela qu’on compte pérenniser chaque mois pour se sentir plus bien dans notre corps et dans notre esprit.

*Doumbia Moussa, entraineur sportif : « Pour une première, je crois que les travailleurs de Call Me Mali ont aimé. Je les encourage à pratiquer le sport »

C’est la première fois que cette redonnée se passe. Je peux dire que la marche s’est bien passée, vu que la plupart des personnes ne pratiquent pas le sport. De mon point de vue, elle s’est bien déroulée. Je crois que le personnel de Call Me Mali a bien aimé la marche. Je les encourage à continuer sur ce chemin, à pratiquer le sport fréquemment. Car le sport est bon pour la santé de l’Homme.

*Mme Leya Baye : « Le sport est notre pharmacie première »

Je suis très émue par rapport à tout ce qu’on a eu à faire ce matin comme randonnée. C’est une première initiative dans notre service que je salue fortement, que j‘encourage. Je suis très contente parce qu’elle renforce la cohésion entre collaborateurs d’abord, et entre nous et notre hiérarchie. Ce qui est une bonne chose. Les 5km 400 que nous avons marché nous ont vraiment fait du bien, car le sport est toujours favorable à la santé. Donc le sport est notre pharmacie première. Vivement donc les prochaines randonnées Pédestres.

*Sira Diarra : « Nous sentons que nous sommes en bonne forme».

Cette randonnée nous a permis de bien se sentir. Même ceux qui ne font pas le sport, ont bien marché. Nous sentons qu’on est en bonne forme au terme. Les 5 km que nous avons marché m’ont juste montré que la vie en vaut la peine, qu’on peut faire beaucoup de chose, que ce soit à la maison, au travail. On peut s’épanouir autrement que d’aller en boîte et autre. Le sport, ça paye, ça amène la bonne santé.

*Jean Jacques M’bassa, responsable de compte à Call Me Mali : «Faire du sport est une très bonne chose. Ça donne un bon moral, combat le stress, permet de lutter contre les maladies»

Nous avons organisé cette activité qui est une manifestation sportive qui est basée sur le thème «sport et santé». C’est juste pour manifester au gens que la santé a beaucoup d’importance. Pour avoir une bonne santé, il faut faire le sport. Et le sport contribue à la bonne santé en milieu professionnel. La distance que nous venons de marcher nous a fait du bien, vraiment du bien. Ça donne un bon moral, ça combat le stress, ça permet de lutter contre les maladies. C’est une première édition. En voyant l’engouement que cela fait, le succès que cela a eu, je pense qu’il y aura d’autres éditions qui vont suivre.

Hadama B. FOFANA

