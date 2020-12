Le gouvernement a ténu ce mercredi 9 décembre 2020, un point de presse à la Primature pour informer la population sur l’intensification des mesures de riposte contre l’évolution dégradante de la Covid-19. Selon ses informations, les recherches effectuées au cours des trois dernières semaines, ont démontré plus de 1829 cas atteints du virus parmi lesquels figurent 274 cas graves et 91 cas très critiques.

La ministre de la santé Dr. Fanta Siby a alerté que l’heure est très préoccupante au regard de 5135 cas. Les mesures prises par le gouvernement tourneront autour du renforcement de la communication à travers des sensibilisations. A cela s’ajoute l’augmentation des lits de réanimation des personnes portant le virus et la mise en place d’un comité de multi acteur qui effectuera un suivi régulier de l’application des mesures barrière et la gestion de la maladie.

“Le Premier ministre a invité les ministres, chacun en ce qui le concerne, à veiller au strict respect de ces mesures dans son département. Il nous faut améliorer la communication autour du respect des gestes barrières notamment le déploiement du comité de veille, de sensibilisation et établir un système de rotation dans les services publics. Sous l’égide de la Primature, il sera mis en place très prochainement un groupe multi acteur qui comprendra les centres centraux de L’Etat, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile et du secteur privé. Le gouvernement envisage dorénavant d’associer davantage ces acteurs afin de créer une synergie d’action face à la maladie et les amener tous à jouer un rôle positif dans la riposte globale et gouvernementale”, a affirmé Me Harouna Mamadou Toureh, ministre du travail et de la fonction publique.

“Nous avons augmenté la capacité d’accueil. Nous étions à 8 lits. Aujourd’hui nous sommes à 22 lits mieux équipés et 3 appareils de prise en charge dont le respirateur, l’aspirateur et le moniteur. Mieux il y a eu une réorganisation du circuit parce que quand on va voir globalement sur l’ensemble de ces malades, il y a 80 % qui seront asymptomatiques, qui n’auront pas besoin d’hospitalisation tout de suite et des dispositions sont prises pour que ces malades soient suivis à domicile. Il y a le centre de régulation de Gabriel Touré qui est opérationnel depuis quelques jours avec des ambulances équipées et quelques spécialistes compétents. Il y a du redéploiement du personnel entre les hôpitaux pour que la prise en charge soit effective”, a informé la ministre de la Santé et du Développement social, Dr. Fanta Siby. Elle ajoute que chacun est d’abord son médecin et doit se protéger et prévenir. Les cas de contamination sont fondés à Bamako d’où la priorisation des mesures de prévention prises à Bamako.

“Après la sensibilisation et la connaissance de la dangerosité de la maladie, au niveau des écoles, des marchés, des églises, chaque Malien peut désormais se soustraire des rassemblements à ne pas prendre le risque de se faire contaminer”, a fait savoir Me Harouna Mamadou Toureh.

Les gestes barrières qui ont été prises en avril concernent le port de masque, le lavage des mains au savon ou l’utilisation du gel hydro alcoolique, l’interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et le respect de la distanciation physique. Les gens continuent de se regrouper au-delà de 50 personnes indiquées par le gouvernement depuis le mois d’avril passé.

Dix propositions au conseil de ministre du mercredi 9 décembre 2020 ont porté sur la gestion urgente de la situation sanitaire au Mali. Le devoir revient à tout le monde d’être exemplaire car il s’agit aujourd’hui d’une vie ou de mort.

Ils étaient au nombre de trois membres à animer ce point de presse concernant la gravité de Coronavirus. Il s’agit du ministre du Travail et de la Fonction publique, Me Harouna Mamadou Toureh, de la Santé et du Développement social, Dr. Fanta Siby et celui de l’Emploi et de Formation professionnelle Mohamed Salia Touré.

Fatoumata Kané

