Dans le souci de continuer la sensibilisation pour booster la vaccination contre la Covid-19, Journalistes pour les Droits Humains (JDH) en collaboration avec la direction régionale du Développement social du district de Bamako (DRDS), le Cscom de Baguineda, a organisé un dialogue communautaire avec les déplacés de Baguineda animé par l’Association pour la Promotion de la Santé au Mali (APS). C’était le vendredi 19 août dernier.

Le vendredi 19 août sur le site des déplacés internes dans la Commune rurale de Baguineda, l’organisation canadienne, Journalistes pour les Droits Humains JDH a soutenu l’organisation d’un dialogue communautaire sur la vaccination contre la Covid-19, afin de sensibiliser plus de 130 personnes n’ayant pas été vaccinées contre la Covid-19, avec la collaboration étroite de la direction régionale du Développement social du district de Bamako et le Cscom de Baguineda. Un dialogue animé par l’Association pour la Promotion de la Santé au Mali (APS).

Cette activité d’information, soutenue par JDH, s’inscrit dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet « Mobiliser les Médias pour lutter contre la Covid-19 » financée par Affaires mondiales Canada.

Pour cette campagne, les vaccins qui étaient disponibles sur le site sont : Pfizer pour les femmes allaitantes et les jeunes enfants de 12 ans et plus, Johnson et Johnson. Pour Moro Siaka Diallo, Responsable Projets de JDH au Mali, « cette activité représente pour notre organisation, un moyen d’offrir directement à la population de l’information crédible sur leur droit à la santé et au bien-être. Ce dialogue a levé les réticences, les craintes que les déplacés internes entretiennent sur ce site de Tintinbougou à cause de la désinformation ».

Il poursuit en disant que c’est le 3ème dialogue communautaire que JDH a soutenu l’organisation sur les sites de déplacés internes de Bamako et de la région de Koulikoro, en collaboration avec les organisations de la société civile, la DRDS du district, les Cscom proches de ces sites et les journalistes formés par le projet MMFC 2 de JDH.

Les objectifs ont été atteints d’autant plus que le dialogue a permis de vacciner plus de 150 personnes. Selon les organisateurs, la stratégie du dialogue communautaire consiste à aller directement vers les déplacés internes sur les sites dont le besoin en informations sur la vaccination contre la Covid-19 est confirmé par les gestionnaires des déplacés représentant la direction régionale du développement social du district. Après, le Cscom le plus proche est informé et associé pour venir sur place le jour du dialogue communautaire qui est toujours animé par une association locale de la société civile qui travaille directement avec la direction générale de la santé et de l’hygiène publique et ayant une expertise sur la sensibilisation publique. L’animation a été faite dans la langue parlée par les déplacés internes sur leurs sites respectifs, soit directement par l’agent de sensibilisation ou par traduction à travers un leader du comité de gestion issu des déplacés.

Durant cette journée, après avoir été mieux informés et convaincus sur la prévention et l’importance du vaccin, 82 déplacés internes dont 53 femmes et jeunes filles se sont fait volontairement vaccinées contre la Covid-19 sur place.

Hama n’avait jamais été vacciné contre la Covid-19 et a pu être vacciné grâce à l’activité de sensibilisation communautaire sur la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Aminata Agaly Yattara

Cet article a été publié avec le soutien de JDH Journalistes pour les Droits Humains et Affaires Mondiales Canada

