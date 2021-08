Vaccination contre la Covid-19 : La seconde phase de la campagne démarre le 23 août

Le mardi 10 août dernier, le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, a présenté les 151 200 doses du vaccin américain Johnson and Johnson, un don des USA reçu le 5 août dernier. Cette activité fait partie des préparatifs de la 2e phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Cette activité a enregistré la présence du Conseiller spécial du Président de la Transition, en charge de la santé, de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Mali, et de plusieurs partenaires dont les représentants de l’OMS, de l’Unicef, de l’Usaid, des Ordres professionnels de la santé, du Conseil national de la Transition.

Prenant la parole, Mme le ministre Diéminatou Sangaré a rassuré la population, avant d’apporter des précisions utiles. Elle a déclaré qu’avec les doses du vaccin Johnson and Johnson, le Mali lancera le 23 août 2021 prochain la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19. « D’autres vaccins tels qu’AstraZeneca, Sinovax, Sinopharm et Pfizer sont également annoncés pour les mois à venir », a-t-elle affirmé. Avant de citer les personnes concernées par cette vaccination avec Johnson and Johnson (administré à dose unique). Il s’agit des personnes âgés de 18 ans et plus (des zones d’accès difficile), des étudiants, des transporteurs, des personnes déplacées internes qui n’ont reçu jusque-là aucune dose de vaccin contre la Covid-19.

Pour sa part, l’ambassadeur des USA au Mali, Dennis B. Hankins, a assuré que son pays restera aux côtés de notre pays comme ce fut le cas depuis le début de l’épidémie de la maladie à virus Ebola.

Le Conseiller spécial du Président de la Transition en charge de la santé, le représentant résident de l’OMS, la représentante du représentant résident de l’Unicef, la présidente du Conseil national de l’Ordre des médecins ont tous rassurés leur disponibilité d’aider à faire de cette deuxième phase de la campagne de vaccination, une réussite.

Fily SISSOKO

