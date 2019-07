La Société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP-SA) a tenu jeudi dernier à son siège sise à ACI 2000, la 22è session de son conseil d’administration.

La rencontre a été présidée par le Pr Younouss Hamèye Dicko président dudit conseil, en présence du directeur général de la SOMAGEP-SA Boubacar Kane et les administrateurs de la Société.

Au cours de cette session, les participants ont examiné le rapport annuel d’activités et les états financiers au titre de 2018.

A propos, Pr Younouss Hamèye Dicko a indiqué que le chiffre d’affaires de la Somagep au 31 décembre 2018 est passé à 27.260 milliards de Fcfa, contre 25.208 milliards en 2017, soit une augmentation nette de 8.14%, a précisé le président du CA de la SOMAGEP.

Aussi, selon le Pr Dicko, le montant des produits d’exploitation en fin décembre 2018, s’est élevé à 33.176 milliards de FCFA, contre 29.298 milliards de FCFA en fin décembre 2017. Une augmentation de 13.23%.

Cette hausse, selon le président a été possible grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires, mais aussi et surtout aux 5.074 milliards de FCFA de subvention d’exploitation, accordés à la société par le gouvernement et la Coopération allemande. Le Pr a précisé que la contribution de l’Etat Malien est de 4.5 milliards FCFA.

Le président du conseil d’administration a par ailleurs, souligné que les charges opérationnelles de la société en 2018, sont arrêtées à 29.525 milliards de FCFA, contre 28.675 milliards de FCFA en 2017, soit une augmentation de 2.96%. Il a aussi signalé que, l’année 2017 a dégagé un résultat d’exploitation de 57.15 millions de FCFA, contre moins (-) 975.66 millions de FCFA à la même période de 2018, soit une croissance de 1.033 milliards de FCFA.

Concernant les activités réalisées en 2018, le Pr Dicko a cité l’intégration de 60 nouveaux centres dans son périmètre d’affermage, dans le cadre du Programme présidentiel d’urgences sociales (PPUS).

Toute chose qui aura permis à 21.155 nouveaux abonnées à travers le pays de bénéficier d’un service de qualité et à moindres coûts.

Aussi à Bamako et environs des efforts ont été consentis dans la planification et l’exécution des actions visant à relever les défis dans la mise en service de la nouvelle station de traitement et de pompage d’eau à partir de Kabala.

Déjà a commenté ‘’le président du CA de la Somagep-SA, le projet de Kabala facilitera l’accès à l’eau de Bamako et ses environs à travers la réalisation de 100.000 branchements sociaux contre 6.979 à réaliser dans les localités de Kayes, Sikasso, Koutiala, Kati, Koro, Bankass, Niono et Dioro.’’

Aminata Dagnon

