Le ministre des Transports et des Infrastructures, Madane Dembélé Madina Sissoko a présidé vendredi 09 Décembre 2022, l’ouverture des travaux de l’atelier de dissémination du document de la Stratégie nationale de Sécurité routière organisé par l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (ANASER). Cette session s’est déroulée à Maeva Palace en présence du directeur général de l’ANASER, Ousmane Maïga, des acteurs des structures publiques et privées et des experts des partenaires techniques et financiers.

Il faut d’abord rappeler que le document de la Stratégie nationale de Sécurité routière est le fruit d’un travail d’équipe des acteurs nationaux et étrangers de la sécurité routière, sous la conduite du Ministère des Transports et des Infrastructures. Il a été élaboré grâce à l’appui financier de la Banque mondiale. Son objectif global est de réduire le taux de mortalité des accidents de la route de 50%, en le ramenant de 25 à 12 tués pour 100 000 habitants à l’horizon 2030. Cette stratégie repose sur une approche du « système sûr », en concordance avec les lignes directrices du Fonds mondial de la sécurité routière de la Banque mondiale et les bonnes pratiques internationales adaptées au contexte de notre pays. L’organisation du présent atelier de dissémination permet d’ouvrir les débats sur cette Stratégie nationale et constitue par la même occasion, une réponse à la volonté du ministre des Transports et des Infrastructures, celle d’assurer l’implication de l’ensemble des acteurs concernés par la gestion de la sécurité routière au Mali dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de Sécurité routière 2021-2030 et son Plan d’actions quinquennal 2021-2025.

La mobilité étant un besoin vital et un droit fondamental pour les hommes, le fait de l’offrir à tout le monde en même temps et dans tous les sens s’accompagne souvent d’une insécurité routière dont les accidents de la circulation en sont une manifestation. Cette insécurité routière qui résulte d’un disfonctionnement du système de mobilité prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans nos pays. Au Mali, on a frôlé 2 morts et 38 blessés par jour suite à un accident de la route dont 60% des victimes sont des usagers des deux roues et près de 50% sont des jeunes. Plus de 90% des décès sur les routes surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. C’est dans la région africaine que les taux de mortalité sont les plus élevés. L’OMS prévoit que d’ici 2030, les accidents de la route deviendront la cinquième cause de décès. Dans son discours marquant l’ouverture des travaux, le ministre des Transports et des Infrastructures a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen, notamment aux motocyclistes de porter les casques afin de contribuer à la réduction des décès de circulation au Mali. Pour atteindre cet objectif, chaque Malien doit respecter le code de la route. Pour sa part, le département en charge des infrastructures et des transports ne ménagera aucun effort pour accomplir ses missions régaliennes et accompagner ses structures rattachées dans le cadre de la sécurisation au Mali.

A Cissé

Notre Voie

