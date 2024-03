– Cette relation bilatérale stratégique a permis à l’armée malienne de récupérer la ville stratégique de Kidal, selon Abdoulaye Diop, ministre malien des AE.

Le Mali et la Russie ont réaffirmé le raffermissement de leur coopération en matière de défense et de sécurité, a appris Anadolu de sources concordantes, jeudi.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le Colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants ont été reçu, ce mercredi 28 février 2024, par Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, à l’occasion de leur visite officielle en Russie.

Dans un tweet Abdoulaye Diop a indiqué que « nos délégations ont réaffirmé la volonté affichée de nos pays à œuvrer davantage pour le raffermissement de leurs coopérations d’amitié et de coopération gagnant-gagnant, conformément aux ambitions des présidents malien et russe et aux aspirations de deux pays».

La diplomatie malienne s’est félicitée des avancées considérables enregistrées en matière de défense et d’intégrité territoriale du Mali, grâce à l’aide, dit-elle, de la Russie.

Diop a précisé dans son intervention que « cette relation bilatérale stratégique a permis à l’armée malienne de récupérer la ville stratégique de Kidal, bastion des groupes séparatistes et enjeu de souveraineté majeur pour le Mali ».

De son côté Sergueï Lavrov ministre russe des affaires étrangères a expliqué que « la coopération militaire et militaro-technique se déroule de manière active » soulignant que « nous voyons que les capacités défensives du Mali se renforcent grâce au travail de nos instructeurs, la formation des militaires maliens en Russie et grâce aux livraisons des équipements militaires russes ».

En outre, les délégations malienne et russe ont salué la convergence de points de vue entre les autorités des deux pays, notamment sur les questions politiques majeures et ont dénoncé l’instrumentalisation de la question des droits de l’homme à des fins politiques, ainsi que l’ingérence dans les affaires intérieures des États et le recours contreproductif aux mesures coercitives, telles que les sanctions, comme mode de règlement de crises.

« Dans ce cadre, elles ont passé en revue les grands axes de leur coopération bilatérale avec un accent particulier sur les questions de défense et de sécurité, l’intensification de la coopération économique et commerciale, la concrétisation diligente des projets de développement, les questions humanitaires ainsi que le renforcement de la coopération dans le domaine de l’éducation », selon un communiqué officiel publié à cette occasion.

Pour rappel, le Mali et la Russie sont convenus depuis 2021 à renforcer leurs liens de coopération dans les domaines de la prospection géologique, des mines, de l’énergie, du transport, de l’infrastructure et de l’agriculture.

