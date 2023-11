11e Edition de l’ethics & Compliance Day : Orange-Mali fidèle à sa tradition

Déterminé à mener ses activités de manière saine ainsi que la politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, Orange-Mali a organisé la 11e édition de l’Ethics & Compliance Day. Pour cette édition, la société a bénéficié de la participation du président de l’Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (Oclei), Dr. Moumouni Guindo comme conférencier du jour.

La rencontre a eu lieu le 21 novembre dernier dans un hôtel de la place et a été une occasion pour les responsables de la société de marquer les esprits et de prouver l’appropriation des sujets Ethics & Compliance et les bonnes pratiques au sein de l’entreprise.

Selon les responsables, chacun a un rôle à jouer dans l’instauration d’un climat de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, ainsi que dans l’identification et le signalement des alertes non éthiques.

A souligner que la politique anti-corruption de Orange-Mali est applicable à tous les salariés et doit être respectée par toutes les parties prenantes avec lesquelles, la société est engagée (entreprises, sous-traitants, consultants ou intermédiaires intervenant pour le compte ou au nom d’Orange Mali).

Ladite politique répond aux exigences de la loi française n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite “loi Sapin-2”, mais également à la loi malienne loi n°2021-051 du 29 septembre 2021 portant modification du code de procédure pénale pour renforcer le cadre institutionnel en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière.

L’intervention du conférencier du jour, Dr. Moumouni Guindo, a permis d’édifier l’auditoire sur les missions de l’Oclei. Il a expliqué le rôle de l’Oclei, son champ d’intervention, et son domaine de compétence. M. Guindo a également fait cas du travail effectué par l’Oclei ainsi que les résultats obtenus dans la lutte contre l’enrichissement illicite.

Il a jugé utile de renforcer le dispositif de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent. Le patron de l’Oclei reste convaincu qu’il y a un lien entre la corruption, la paix et la sécurité, un lien solide et très grave.

Etaient présents à cette rencontre, l’ancien ministre Konimba Sidibé, Aristide Fatogoma Sanou, directeur général adjoint d’Orange-Mali, entre autres.

Ibrahima Ndiaye

