14 février : La Saint Valentin ou la sans-Valentin ?

Le 14 février est reconnu mondialement comme étant la date où les amoureux et amoureuses commémorent la fête l’amour s’offrant mutuellement des cadeaux. Mais de plus en plus la Saint Valentin perd son importance devenant la sans-Valentin.

Tout abord, l’origine de la fête de la Saint Valentin remonte au XIVe siècle en Grande-Bretagne où Valentin de Terni avait été décapité un 14 février après la chute de l’empire romain. En l’honneur de son sacrifice pour l’Amour, il devient officiellement “Saint patron des amoureux”.

Au départ cette fête était païenne et par la suite devient religieuse. Ainsi chaque 14 février est célébré la Saint Valentin à travers le monde entier. Les amoureux s’offraient mutuellement des cadeaux une manière de témoigner et d’entretenir ce lien d’amour. Traditionnellement, les hommes offraient des bouquets fleurs roses à leur partenaire, la rose représente la tendresse comme la reine des fleurs car elle incarne la passion, la beauté et la perfection. Offrir donc un bouquet de fleurs Saint Valentin est l’assurance de son amour et sa tendresse à sa moitié en cette occasion si spéciale.

Mais peu à peu cette fête de l’amour perd sa valeur en Afrique, plus précisément au Mali. On assiste plus à une sans-Valentin qu’à la Saint-Valentin. Beaucoup considèrent que cette fête n’est pas la leur mais celle de l’Occident. Tout de même il existe des amoureux et amoureuses qui fêtent toujours ça. Et si au départ c’est des fleurs roses ou un dîner romantique qu’on s’offrait aujourd’hui la tendance a changé c’est plutôt des nounours, des plaquettes de chocolat, du parfum, des montres, des sous-vêtements, des chemises, des objets personnalisés, etc.

Pour la fête de la Saint Valentin de cette année certains s’arrachent déjà pour offrir quelques choses à leurs partenaires. Mais le contexte économique que nous traversons fait craindre les fêtards.

SAINT VALENTIN: Les jeunes à l’honneur

A l’origine, la Saint Valentin tire sa source dans l’histoire d’un prêtre romain du nom de Valentin. Il célébrait en cachette le mariage des soldats qui était interdit à l’époque. Il est condamné et exécuté le 14 février. Pour rendre hommage à ce grand homme, ils ont décidé de faire de cette date une fête des amoureux. Pour ce faire, les couples échangeaient des cadeaux et des mots doux, ils échangeaient également des roses pour la circonstance.

La Saint Valentin commence à prendre de l’ampleur avec les jeunes du 21e siècle. Pratiquement ils se préparent avant la date pour acheter des cadeaux et les emballent délicatement pour magnifier ce beau jour des jeunes.

Au Mali, les couples qui ont plus de 6 ans de mariage ne voient plus cette fête comme les célibataires. La plupart d’entre eux trouvent que c’est enfantin et que les charges ne leur permettent plus de la célébrer.

Âgé de 26 ans, Yaya Doumbia, inscrit en sciences de l’éducation dans une faculté de la place, assure qu’il “ne fête pas la Saint Valentin, car ce n’est pas une fête musulmane”.

Kadiatou Fofana, 24 ans, très amoureuse, assure que “nous fêtons la Saint Valentin pour exprimer un sentiment d’amour à notre partenaire. Nous échangeons des cadeaux et des lettres accompagnées de mots doux. Souvent ce sont des sms que nous envoyons par téléphone pour passer un bon temps”.

Gaoussou Coulibaly, étudiant : “j’ai 26 ans, je fête la Saint Valentin depuis 3 ans. Chaque année, j’offre des cadeaux à ma Valentine. Et Dieu merci, j’en reçois aussi de sa part. Selon moi chacun doit offrir un cadeau à l’autre. C’est une preuve d’amour. Je précise que le cadeau doit être symbolique, pour montrer ce que l’on ressent”. Il ajoute que les jeunes doivent faire attention pour ne pas tomber dans l’extravagance.

Pour une juriste sans emploi de 32 ans, qui a préféré garder l’anonymat, “chaque jour est une fête pour les couples. Mais désigner une date pour exprimer son amour à son partenaire n’est pas intéressant pour moi. On doit le montrer chaque jour que Dieu fait. Sincèrement, je ne suis pas pour fêter la Saint Valentin”.

Korotoumou Doumbia

