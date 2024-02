Le Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse, de l’industrie et du livre (Snipil) a tenu, le 25 janvier 2024, à la Maison de la Presse, son 14ème congrès ordinaire. Les travaux étaient présidés par le représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la modernisation de l’administration, Mohamed Ag Albachar en présence de l’agent chargé d’expédier des affaires courantes de la commune II du district de Bamako, Zoumana Sissoko. A l’issue des travaux, Bassaro Haïdara a été élu à la tête du syndicat pour un mandat de cinq ans.

Dans son discours de bienvenue, l’agent chargé d’expédier des affaires courantes de la commune II du district de Bamako, Zoumana Sissoko, s’est dit heureux de prendre la parole au cours des travaux du 14ème congrès ordinaire du Snipil. Et d’ajouter que le thème retenu cette année est d’une importance capitale après une crise multidimensionnelle qui a affecté tous les segments de notre pays. Car, les journalistes constituent un véritable rempart.

A sa suite, le président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, a rendu vibrant hommage à Abdramane Hinfa Touré, secrétaire général du syndicat, décédé en cours de mandat. Avant de préciser que le secteur est confronté à plusieurs défis. Et d’inviter les congressistes à l’union, car, selon lui, les journalistes n’ont pas droit à la désunion. Il a aussi souhaité qu’un bureau fort soit mis en place lors de ces assises.

Quant au secrétaire général adjoint du bureau sortant, Modibo Bah, il a laissé entendre que malgré le contexte socio-économique, les objectifs assignés par le 13ème congrès ont été atteints. Il ajoutera que le monde des médias traverse un moment très difficile suite à la grave crise qui secoue notre pays depuis plus d’une décennie.

A l’issue des travaux, Bassaro Haïdara de l’AMAP a été élu Secrétaire général du Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse, de l’industrie et du livre. Dans son intervention, il a déclaré que c’est avec une profonde gratitude qu’il prend la parole en tant que le nouveau secrétaire général du syndicat pour un mandat de cinq ans. “Je rends grâce à Dieu, qui a voulu que ce jour soit. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers chacun de vous pour la confiance placée en ma personne et à mon bureau”, a-t-il dit.

Selon lui, cette élection au-delà d’être un honneur, représente également un engagement renouvelé envers leur communauté unie. Avant de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, Abdrahamane Hinfa Touré, qui a dédié tout son temps, toute son énergie et toute sa passion à la cause syndicale. “Sa vision éclairée et son leadership indéfectible ont laissé une empreinte indélébile sur notre Centrale. Abdrahamane Hinfa Touré a assumé ses responsabilités avec détermination et dévouement jusqu’à la fin de son dernier jour, démontrant un engagement exemplaire envers notre Syndicat National et au-delà.

Aujourd’hui, nous honorons sa mémoire en poursuivant le travail qu’il a initié et guidé par son héritage et son inspiration”, a-t-il ajouté. Il a aussi tenu à remercier le président de la commission d’organisation du 14ème congrès, Issiaka Bérété, et l’ensemble de son équipe pour le travail remarquable qu’ils ont effectué et avec très peu de moyen. Il poursuivra que les structures relevant du domaine du Snipil font face à beaucoup de défis existentiels compte tenu de la situation actuelle du pays notamment les coupures intempestives d’électricités qui mettent en mal celles-ci. Il a ainsi saisi l’occasion pour interpeller les autorités à trouver une solution rapidement, car contrairement à beaucoup d’autres services, leur secteur ne peut pas fermer boutique lorsqu’il n’y a pas de courant. “Nos entreprises font face à un défi économique et ont vraiment besoin du soutien de l’Etat”, a-t-il lancé.

Et d’ajouter que ses syndiqués, pour la plupart, ne bénéficient plus d’Assurance Maladie Obligatoire et un agent non assuré est un agent moins engagé pour son service. Avant de rassurer qu’il va mettre son mandat sous le signe de la responsabilité vis-à-vis des entreprises du secteur, de la responsabilité vis-à-vis de ses militants et de la responsabilité vis-à-vis de l’Etat.

“Nous allons travailler en étroite collaboration avec les différentes directions pour relever le défi qui asseyent l’existence de nos structures. Que chacun comprenne que si réussite devrait y avoir dans nos futures actions, cela sera celle de toute l’équipe et non d’un seul homme”, a-t-il rassuré.

Pour finir, il a laissé entendre que dans la grande mission qui l’anime au sein de ce syndicat, il s’est dit profondément convaincu que la solidarité sera notre arme la plus puissante dans la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail justes et équitables des travailleurs.

“En tant que membres unis, notre force reposera sur notre capacité à rester solidaires, à soutenir mutuellement nos collègues et à faire front commun pour défendre nos droits. C’est par cette unité que nous forgerons un avenir où chaque travailleur bénéficiera de conditions de travail dignes. Soyons guidés par cette conviction, portons ensemble le flambeau de la solidarité et avançons vers un horizon où l’équité et la justice règnent dans nos lieux de travail”, a-t-il conclu.

Boubacar PAÏTAO

