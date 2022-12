1871-2021 ! La Poste du Mali à 150 ans. Elle fête depuis hier ses 150 ans d’existence au service du citoyen sous le signe « à l’écoute de la poste du Mali ». Les activités commémoratives ont été lancées par le ministre de la communication, Mr Harouna Toureh, au Centre International de Conférence de Bamako (cicb).

L’objectif de cette commémoration est de faire découvrir à la population l’apport immense de la Poste à l’histoire de notre pays. Il s’agissait également de faire connaître au public l’histoire et les évolutions intervenues au niveau de la Poste, expliquer et vulgariser ses missions en tant que structure fournisseur du Service Postal Universel au Mali et de sensibiliser les entreprises publiques, parapubliques et privées ainsi que les administrations publiques sur le rôle crucial de la Poste dans la fourniture des services de base aux citoyens, entre autres.

« La Poste, jadis, responsable du transport des lettres, des colis, des personnes et des envois de fonds, se doit de redéfinir et d’imprimer de nouveaux contours afin qu’elle s’adapte aux exigences de l’heure marquée par la révolution électronique », conseille le ministre de la communication

En effet, les autorités de la transition s’inscrivent dans la dynamique de la relance de la Poste. Cette politique de relance est axée sur les rénovations en profondeur de l’entité postale et de ses outils d’intervention afin de faire de la poste un outil de développement et un pôle de croissance économique.

« La Poste qui exerce une véritable fascination sur une grande partie de la population, nous révèle un parcours chargé d’histoire qui, de la distribution à dos d’âne, à cheval, à chameau, à bicyclette, emploie aujourd’hui les mobylettes, les véhicules utilitaires et les avions », se réjouit le ministre Toureh.

Selon lui, le service postal a toujours été intimement lié à la vie de la population. La Poste, cent cinquante (150) ans au service des citoyens, mérite d’être célébrée et le débat sur ses perspectives, porté à la place publique.

Pendant longtemps, ajoute-t-il, le socle de l’activité postale dans le monde était axé sur deux compartiments essentiels à savoir la Poste messagerie et la Poste finance. Aujourd’hui, l’avènement du numérique a posé les jalons de fortes mutations qui affectent les modes de production, la vie des populations, de même que l’activité postale dans le monde.

« Il va sans dire que les pays dont les établissements postaux ont pu à temps se mettre au diapason de ces nouveaux enjeux, ont continué à se développer et à rendre des services intensément appréciables aux citoyens », souligne le ministre de la communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration.

Cent cinquante (150) ans au service des usagers méritent d’être connus du grand public. C’est pourquoi, l’opérateur désigné et le Régulateur entendent faire de ce parcours et cet anniversaire un moment qui restera dans la mémoire des maliens par des activités de découverte, de réflexions et loisirs.

Rappelons que le premier bureau de poste fut créé en 1871 à Nioro du Sahel suivi des bureaux de Bafoulabé et de Kita en 1881, de Kayes et de Toukoto en 1882, de Bamako en 1883. La ville de Bamako, devenue chef-lieu de cercle, avant de devenir la capitale du Soudan français en 1920 accueillera les activités postales dans les locaux de l’une des plus grandes réalisations architecturales de la colonisation en l’occurrence, la Recette Principale de Bamako appelée « Poste-ba» construit entre 1914-1915.

« Les activités de la Poste touchaient tous les segments de la vie quel que soit leur nature: politique, militaire, sociale de même que la transmission rapide des ordres et des renseignements entre les différents échelons de la hiérarchie militaire et administrative », indique le pdg de la poste, Ibrahima Haïdara.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :