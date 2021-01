Le budget 2021 de l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP) est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de trois milliards trois cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent quarante-huit mille (3 398 348 000) francs CFA . Ce budget est en augmentation de 9,33% par rapport à celui de l’année précédente qui se chiffrait à trois milliards cent huit millions deux cent quatre-vingt-quinze mille francs (3 108 295 000) francs CFA. L’AMAP prévoit en 2021, le lancement du magazine L’Essor des régions et du supplément consacré au genre, un service payant de photos et vidéos. Ce sont là quelques points essentiels à retenir de la 39ème session du Conseil d’administration de l’AMAP tenue, le jeudi 24 décembre 2020 à l’hôtel Onomo, sous la présidence du ministre de la Communication et de l’économie numérique, Dr. Hamadoun Touré.

En plus du ministre de tutelle, cette session a enregistré la présence du Directeur général de l’AMAP, Bréhima Touré, de celui de l’ORTM, Salif Sanogo et des membres de la direction générale de ladite structure. Dans son discours d’ouverture des travaux, le ministre de la communication a fait savoir que la transition fonde un grand espoir sur l’AMAP à travers ses organes que sont l’Essor, Kibaru pour informer, sensibiliser les Maliens, les amis Africains et d’ailleurs sur les enjeux de la transition. Le ministre Touré a invité l’AMAP à faire une large place aux thèmes comme les élections générales, les réformes institutionnelles, l’opérationnalisation des nouvelles régions, la promotion de la paix et de la réconciliation.

Par ailleurs, le ministre Touré s’est engagé à accompagner la structure dans ses vastes chantiers comme l’acquisition de nouveaux équipements, la rénovation et la construction de bâtiments ainsi que la numérisation de ses installations. « Le budget spécial d’investissement de l’AMAP a été crédité de la somme de 800 millions de francs CFA, destinée à la construction d’un bâtiment à Bamako et du bureau régional de l’AMAP à Sikasso », a-t-il annoncé.

Parlant des finances de la structure, le ministre de la communication s’est penché sur le budget de l’année 2021 qui s’élève à 3 398 348 000 FCFA contre 3 108 295 000 FCFA en 2020.

Selon le ministre, cette augmentation du budget traduit l’état d’esprit au sein de l’équipe dirigeante de l’AMAP qui entend faire de l’année 2021 celle de la relance, après les contrecoups de la crise sanitaire et des troubles sociopolitiques de l’année 2020.

En ce qui concerne les perspectives pour l’année 2021, il s’agira pour l’AMAP de diversifier ses produits, de mettre en œuvre une nouvelle politique commerciale, du lancement du magazine L’Essor des régions et du supplément consacré au genre, un service payant de photos et vidéos, du développement des supports numériques, de la mobilisation des moyens de production et des ressources humaines, de la modification de l’organigramme pour intégrer les postes de conseillers du directeur et de la mise en place de la cellule informatique.

Sidiki Dembélé

