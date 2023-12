A l’issue de sa rencontre avec le président Tebboune : l’imam Mahmoud Dicko salue le soutien de l’Algérie au Mali, dans toutes les étapes et les crises

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce mardi, l’imam de la Confrérie Kountiya de la République du Mali, Mahmoud Dicko, selon un communiqué de la présidence de la République.

«Ont assisté à l’audience, le directeur de Cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du directeur général de la Documentation et de la sécurité extérieure, le général-major Djebbar M’henna, et du conseiller du président de la République, chargé des Affaires religieuses, des Zaouïas et des Ecoles coraniques, Mohamed Hassouni», indique le communiqué.

L’imam de la Confrérie Kountiya de la République du Mali, Mahmoud Dicko, a exprimé sa «fierté d’être en Algérie, le pays des martyrs et des hommes libres, et de sa rencontre avec le président de la République», exprimant également, ses remerciements pour «l’accueil chaleureux et la généreuse hospitalité».

Dans une déclaration, à l’issue de sa rencontre avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’imam Dicko a souligné, que l’Algérie et le Mali, «ne sont pas seulement des voisins, mais plutôt un seul pays, et une partie indivisible», exprimant ses remerciements à l’Algérie, qui «a été aux côtés du Mali, dans toutes les étapes et les crises qu’elle a traversées».

Il a également exprimé l’espoir, que son pays soit capable de «surmonter les difficultés, dont il souffre et de parvenir à la réconciliation et à la coexistence pacifique, entre tous les peuples de la région du Sahel».

Publié le mardi 19 decembre 2023 | maghrebinfo.dz

