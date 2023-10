Abdoulaye Diane PCA SOMAGEP-SA et 1er adjoint au Maire de la CV : ‘’Je remercie les plus hautes autorités de la transition, pour leur confiance placée à ma modeste personne’’

«Il est depuis les élections communales de Novembre 2016, le 1er adjoint au Maire de la CV qui n’a jamais cessé de clamer tout au long de ce mandat son principal credo: «Servir d’abord les intérêts des populations de la CV et non se servir d’elles ».

Ancien Consul Général du Mali en France, Conseiller du Directeur Général de la Société Anglogold Ashanti et Président du Conseil d’Administration( PCA) de trois grandes structures étatiques du pays, Abdoulaye peut vraiment être fier d’avoir réussi un parcours à la fois riche et exceptionnel .

Son passage au Consulat du Mali à Paris restera longtemps gravé dans les mémoires de nombreux résidents maliens en France, à cause des changements importants apportés par ce diplomate notamment dans la réduction du temps de délivrance et la facilité pour l’obtention du passeport, la réduction du temps de délivrance des cartes d’identité consulaire ainsi que le changement dans la facilité d’octroi des visas d’entrée au Mali. Au sein de la Société Anglogold Ashanti, il était le conseiller chargé des relations avec les communautés et le Gouvernement. Cela a donc permis d’amener la paix et la stabilité autour de la mine jusqu’à la fin de son mandat. Sa mission a été couronnée d’une si grande réussite, que les populations continuent toujours de souhaiter son retour parmi eux.

Une grande et riche expérience cumulée à la tête de trois conseils d’Administration.

Président du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB) de la Société Malienne de Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA), de la Société malienne de gestion de l’eau potable ( SOMAGEP-SA. Partout ou il est passé, il a donné le meilleur de lui-même, comme l’a si bien souligné le Directeur général de l’ANABEB, Abdoulaye Kaya, au cours de sa cérémonie de prise de sa fonction, il a été une « chance et un soutien de taille » pour la Direction générale de l’ANADEB : « Vous avez une très grande expérience professionnelle, vous êtes diplomate, vous avez une parfaite connaissance du milieu des partenaires technique et financiers, nous comptons sur vous pour diminuer la dépendance de notre agence au budget national. En d’autres termes, nous avons surtout besoin de mobiliser des fonds avec l’aide des PTF, pour financer des projets et programmes et aussi créer une ressource propre. »,s’est réjoui ce nouveau DG, devant une assistance très joyeuse et satisfaite des résultats satisfaisants engrangés par cette structure, notamment dans l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Mais par-delà ses propos élogieux un bâtiment flambant neuf construit dans la cour de l’ANADEB a été baptisé du nom d’Abdoulaye Diané. Le même élan de réussite et d’engagement s’est poursuivi à la SOMAPEP-SA ou durant son passage, il est parvenu à augmenter le nombre de matériels dont avait besoin cette société, ainsi qu’une amélioration conséquente des conditions de vie des travailleurs et du climat social. Nommé Président du Conseil d’Administration de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP-SA) à la faveur de la 33ème Session de l’organe de direction, l’arrivée d’Abdoulaye DIANE), a été positivement ressentie à travers les performances réussies par cette société qui assure la desserte normale en eau potable de l’ensemble de ses abonnés..

Il faut aussi rappeler qu’il a joué un beau rôle de facilitateur entre les populations de la ville de Mahina et la SOMAGEP et ou l’on constate que tout est rentré normalement dans l’ordre .L’eau potable coule de nouveau à Mahina.. Cette forte personnalité au charisme indéniable, ne manque aucune occasion pour renouveler ses sincères remerciements et son soutien indéfectible aux Directeurs généraux de ses différentes structures et à leurs collaborateurs pour leur accompagnement et l’immense travail qu’ils ne cessent d’accomplir au quotidien En sa qualité de 1er adjoint au Maire Abdoulaye Diané est chargé des questions d’économie et de finance. Son travail consiste à trouver tous les jours les voies et moyens susceptibles d’améliorer les taux de recette de la mairie. Un défi relevé par lui et la belle équipe qui l’entoure.

Su le plan social, il a contribué à la construction des Mosquées à travers le pays et continue de faire parler son cœur pour les enfants, orphelins, veuves au cours de plusieurs traditionnelles en leur offrant Argent, vivres, vêtements et autres cadeaux en nature.

