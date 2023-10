Accès des femmes aux terres : La FENAFER demande une application effective des lois en faveur des femmes rurales’

La Direction nationale de la promotion de la femme à Sabalibougou (Maison de la Femme) a servi de cadre le mardi 10 octobre 2023 à une conférence –débat sur le thème « Plaidoyer pour une application effective des lois en faveur des femmes rurales’ ». Organisée par la Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali en partenariat avec la direction de nationale de la promotion de la femme et le Secrétariat permanent du Comité exécutif du conseil supérieur de l’agriculture, cette rencontre a été l’occasion de débattre de la nécessité d’accompagner l’autonomisation des femmes surtout celles du milieu rural et ce à travers l’application des lois existantes en la matière dans notre pays.

Depuis 2008, le monde célèbre chaque 15 octobre la journée internationale de la femme rurale (proclamée par l’Assemblée générale de l’ONU dans sa résolution A/RES/62/136 du 18 décembre 2007). Ladite journée rend hommage à la grande contribution et l’apport des femmes rurales au développement. En marge de cette commémoration, la fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali (FENAFER), a initié la présente session afin d’attirer l’attention sur la participation des femmes rurales dans la chaîne agricole au Mali, mais surtout plaider en faveur de l’application des lois favorables à leur accès aux terres et inclusion et participation aux instances de prise de décision.

Dans son intervention la présidente de la FENAFER, Niakaté Goudo Kamissoko, a rappelé le grand rôle que joue les femmes sur l’ensemble de la chaîne alimentaire et agricole. Selon, elle, malgré cette grande participation, les femmes rurales, il ne sont pas moins sous représentées dans les instances de décisions des interprofessions, et si elles y sont, on les impute très souvent les postes relatifs au genre.

La directrice régionale de la femme, Mme Tounkara Sophie Soucko à l’image des autres intervenants, a souligné la participation des femmes au développement ainsi que la nécessité de l’application des lois en faveur de leur autonomisation. A ce titre, elle a rappelé la politique genre du Mali, la loi N° 052 relative à la promotion du genre dans les postes électifs et nominatifs ainsi que la loi N° 2017 du 11 avril 2017 portant sur le foncier agricole sur le dans son article 13 déclare l’accès équitable aux terres foncières agricoles en accordant au moins 15% des aménagements fonciers de l’Etat ou des collectivités territoriales aux groupements et associations de femmes et de jeunes situés dans la zone concernée., expliquée par Mme Aïssata Maïga du Secrétariat permanent de la loi d’orientation agricole.

Les femmes ainsi imprégnées de l’arsenal juridique en faveur de leurs droits, ont été invitées par les conférenciers à se mobiliser et se soutenir pour participer aux élections afin d’accéder aux postes de décisions. Et de veiller à leur prise en compte pour des attributions des terres aménagées conformément à ce que dit la loi.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

