La célébrité et la notoriété n’apportent pas que du bonheur, dit-on souvent. Cet adage se vérifie effectivement chez notre confrère Dicko Seidina Oumar (DSO) Journaliste-Historien-Écrivain qui a dû certainement prendre son mal en patience, le temps que les limiers de la police et de la gendarmerie puissent alpaguer le malfaiteur, suite aux nombreuses plaintes de Dicko.

Depuis plus de deux ans, un individu, se faisant passer pour DSO ou son envoyé, tentait, souvent avec succès, d’extorquer de l’argent aux hauts cadres de l’administration malienne. Audacieux comme tout malfaiteur, le quidam a eu, pour cibles connues : la Médiature de Mme Sanogo Aminata Mallé, la Direction du Trésor sous M. El Moctar, le Conseil malien des transporteurs sous le président Youssouf Traoré, parmi tant d’autres.

Son modus operandi consistait à utiliser différentes puces Orange pour entrer en contact avec ses cibles et leur servir un discours qui appelle soit à un geste de solidarité soit à un acte de compassion : décès du père de Seydina (sic !( ; supposée maladie de Seidina (RE- SIC !) pour tenter d’extorquer des sommes à ses victimes à Bamako et même hors de la capitale.

L’ombre du malfrat a dû hanter Dicko durant deux ans pendant lesquels notre confrère a tout fait pour mettre la main sur celui qui usurpe son identité à des fins délictuelles. C’est ainsi que Dicko a déposé une plainte contre X au commissariat de Moribabougou, a passé des communiqués dans les journaux et a saisi le Président de la Maison de la presse qui a publié, à son tour, un communiqué pour alerter sur les agissements de l’usurpateur.

A chaque fois, qu’il sent le vent mal tourner pour lui, l’arnaqueur fait le mort. En d’autres termes, il disparaît pour mieux réapparaître plus tard et frapper plus fort. Mais comme on le dit souvent : “Tous les jours pour le voleur, sauf un”. Ce jour est arrivé et l’usurpateur d’identité a été arrêté.

En effet, le mardi 5 mars 2024, un jeune collègue de Seidina et voisin de quartier, haut fonctionnaire dans un département, a été approché par l’escroc. La cible a trouvé louche que Dicko, à son âge, le sollicite pour une audience alors qu’il peut le convoquer à son domicile. Il a appelé Dicko pour s’assurer que c’était bien son envoyé. Il a pu ainsi permettre d’alpaguer l’individu en question en faisant appel à la gendarmerie du Camp 1 où le quidam est cuisiné par les enquêteurs pour en savoir davantage sur ses agissements, ses victimes, son mode opératoire et les préjudices qu’il a fait subir à ses victimes dont notre confrère Dicko qui a beaucoup souffert de l’usurpation de son identité.

Amadou Diarra

