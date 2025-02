Le terrain de football de Korofina-Sud (1er arrondissement du district de Bamako ex-Commune I) a abrité le samedi dernier le lancement du Mouvement Mali Horizon (MH35) dans cette circonscription. Une implantation qui se poursuivra selon le premier responsable de cette organisation Souleymane Satigui Sidibé dans le district de Bamako et à l’intérieur du pays.

Du beau monde, il y a en avait le samedi dernier pour le lancement du Mouvement Mali Horizon. Des chefs coutumiers, des organisations de jeunesse et de femmes ont répondu massivement à l’appel du Mouvement Mali Horizon 2035 pour son lancement dans cette localité. Un lancement mis à profit par le président du MH35 l’ancien président du CNJ-Mali Souleymane Satigui Sidibé et membre de la délégation spéciale de la mairie de la Commune II pour non seulement présenter cette organisation mais surtout sa vision pour le Mali.

Tout en remerciant cette forte mobilisation des forces vives de la Commune, le président Sidibé d’expliquer que leur organisation est composée de plusieurs associations, mouvements et partis politique. Elle est, selon lui, en ce sens, une plateforme citoyenne, politique et électoraliste. Ce lancement a été l’occasion idoine pour le premier responsable de cette organisation, Souleymane Satigui Sidibé, de réaffirmer leur soutien indéfectible aux autorités de la transition pour la conduite des affaires publiques.

En effet, le Mouvement Mali Horizon 2035 est une plateforme citoyenne qui regroupe plusieurs associations, partis politiques et organisations de la société civile. Il se donne comme mission selon son premier responsable de veiller sur les intérêts des Maliens, lutter contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance à travers la formation des jeunes et des femmes pour des élections crédibles et transparentes.

Sidibé a saisi l’occasion pour inviter nos compatriotes à soutenir les autorités de la Transition dans l’immense tâche de bâtir un Mali nouveau et de préserver surtout les acquis de la transition.

Dans son intervention, la coordonnatrice du mouvement, Jamila Bada Latif, a aussi salué la mobilisation exceptionnelle des populations de la Commune I. Elle a réitéré leur engagement à faire la politique autrement au bénéfice de la cité. “Nous avons prouvé que l’innovation et le travail d’équipe peuvent aboutir à des résultats extraordinaires. La grande mobilisation de la population à cette cérémonie est une belle illustration de ce qu’est la politique. La politique n’est ni mauvaise ni maudite. Comme dirait l’autre, si tu ne fais pas la politique c’est la politique qui va te faire. La politique répond aux préoccupations du peuple. C’est cette perception de la politique qui est importante. Cette cérémonie de lancement permet de visualiser cette perception de la politique au service du peuple”, a expliqué Jamila Bada Latif. A l’en croire, le chemin que leur Mouvement a emprunté est celui de la vérité et leur stratégie permettra de préparer le terrain afin que les hommes et les femmes qui gagneront les élections soient des personnes crédibles, qui œuvrent pour la société. Elle a aussi invité les Maliens soucieux du futur à rejoindre le mouvement pour bâtir ensemble le Mali de demain.

Notons que cette implantation se poursuivra non seulement dans le district de Bamako mais aussi à l’intérieur du pays.

Kassoum Théra

