ARTISANAT: L’AMASH décidée à promouvoir le savoir-faire des personnes en situation de handicap

L’Association malienne des artisans en situation de handicap (AMASH) a animé une conférence de presse le lundi 15 janvier 2024 au siège de la FEMAPH. L’objectif était de présenter ladite association, ses objectifs et perceptives.

La présidente de l’AMASH, Rokiatou Diakité accompagnée de son secrétaire général, Hamala Coulibaly ont co- animé la présente rencontre qui a enregistré la présence de la présidente de la FEMAPH (fédération malienne des associations des personnes handicapées), Djikiné Hatouma Gakou ainsi que celle du secrétaire général de la FEMAPH.

Créée en septembre 2021, l’AMASH s’est assignée la mission de promouvoir l’inclusion socio-économique des handicapés (es), Partant du constat que les personnes en situation de handicap sont majoritairement non diplômées pour la plupart, évoluant dans le secteur informel de l’artisanat, l’ AMASH a été mis sur fonds baptismaux pour pallier les difficultés que rencontrent les handicapés dans l’exercice de cette profession qu’est l’artisanat.

En effet selon la première responsable de l’ AMASH, Mme Diakité, l’association a pour objectif de faire la promotion du travail des artisans handicapés, montrer au monde entier leur savoir faire, leur créativité, leur potentiel et leurs compétences.

De plus, ladite association ambitionne de mieux organiser les artisans en situation de handicap, formaliser leur cadre de travail, en les orientant vers la qualité, labéliser leurs produits pour être plus compétitifs sur le marché, a fait savoir la présidente.

Aussi, pour se faire l’AMASH, a au programme des séries de formations, nouer des partenariats avec différentes structures publiques et privées, étatiques et non étatiques, mener des plaidoyers, et surtout sensibiliser les populations sur le travail des handicapés.

En effet, à ses dires, certaines personnes par méconnaissance assimilent le travail des artisans handicapés à leur situation de handicap. D’où l’importance de la sensibilisation pour découdre avec des préjugés discriminatoires qui freinent l’essor du travail des artisans handicapés conformément à la vision de l’AMASH.

En perceptive, l’AMASH compte mener plusieurs activités toujours dans l’optique de valoriser le travail des artisans handicapés. A ce titre, elle compte démarcher plusieurs structures dont le ministère de la culture, la Chambre des métiers, la Chambre de Commerce, des Ambassades et bien d’autres structures pour tissent des relations de travail.

« L’association compte jouer sa partition dans le développement du Mali et la promotion des personnes en situation de handicap », a déclaré Mme Rokiatou Diakité à l’occasion.

La présidente de la fédération malienne des associations des personnes handicapées), Djikiné Hatouma Gakou , a tenu à féliciter l’initiative et affirmer tout son soutien pour la réussite de la mission que l’ AMASH s’est assignée.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

