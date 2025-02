Jeudi 30 janvier 2025, l’Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux de Nations Unies (AMAFINU) a tenu sa 25ème Assemblée générale. À l’ordre du jour : le bilan des activités et les perspectives. Ce fut également l’occasion pour les membres de l’Association de faire le bilan des actions pour la période de 2023-2024 et la validation du plan d’actions 2024- 2025.

Cette rencontre annuelle, présidée par Pr Bah Keïta, président de l’AMAFINU, a été marquée par la présence des associations sœurs du système des Nations Unies de l’AES: Le Burkina Faso avec M. Bouri Jean Victor Sanhoudi et le Niger avec M. Mamadou Dagra.

Le président de l’AMAFINU Pr. Bah Keïta a rappelé que leur Association qui est apolitique a été créée en 1999, grâce à la volonté acharnée de nos doyens : « Cela fait donc plus d’un quart de siècle que l’AMAFINU a su se faire une place de choix dans le paysage malien et au-delà, à travers ses activités multiples et diversifiées de contribution au développement du Mali. Ses productions ont porté sur les axes de développement majeurs et les problématiques liées à la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Les documents produits ont été remis aux plus hautes autorités. Parallèlement, d’autres activités d’information et de sensibilisation ont été réalisées à l’endroit de ses membres et des populations sur des thématiques d’actualité ».

Conformément aux dispositions de nos statuts, poursuit M. Keïta, des visites aux ainés ont été également réalisées dans le cadre de l’entraide. Pour certains membres de l’Association qui sont souffrants, il a souhaité un prompt rétablissement. « Depuis sa création, l’AMAFINU a maintenu des liens étroits avec les agences du système des Nations Unies à travers des contacts réguliers et manifesté notre volonté de contribuer au développement du Mali et affirmé notre adhésion aux idéaux de paix et de cohésion sociale des Nations Unies », déclare-t-il.

Aux dires du président de l’AMAFINU, la présence des pays hôtes témoigne de « notre volonté de consolider les liens de partenariat stratégique avec ces associations sœurs. Nous leur souhaitons les bienvenus au Mali, chez eux. Et Nous osons espérer que ce séjour nous permettra d’échanger entre nous », avant de remercier ses collègues de l’Association nationale des retraités de la Santé et des affaires sociales, qui nous ont fait l’honneur d’être présents parmi nous.

Quant aux activités futures conjointes définies dans la convention de partenariat conjointe signée avec l’association des retraités de la santé et des affaires sociales. « C’est la manifestation concrète de notre volonté commune d’avancer main dans la main, pour un meilleur devenir de notre pays », a-t- il déclaré.

Quant au président de l’association sœur du Burkina Faso, Bouri Jean Victor Sanhoudi et le représentant de celle du Niger, M. Mamadou Dagra, se sont dits heureux de partager les expériences et les informations, parce qu’ils partagent et poursuivent les mêmes objectifs. « Cette rencontre va nous aider à améliorer notre travail, surtout que tous les pays de l’AES sont représentés ici, cela encourage à travailler main dans la main », ont-ils indiqué.

Rappel, c’est le 28 Novembre 1999, sous l’impulsion de feu Mamadou Bagayogo (décédé en octobre 2019), que l’AMAFINU a été créée. Elle est apolitique et à but non lucratif. Ses objectifs sont : Servir d’organe d’entraide entre ses membres ; Conseiller et assister, dans la mesure de ses moyens et selon les compétences disponibles, les autorités et les institutions maliennes et Soutenir et promouvoir les principes et idéaux de paix du Système des Nations Unies.

En juillet 2001, l’AMAFINU est devenue un membre à part entière de la Fédération des Associations des Anciens Fonctionnaires Internationaux du Système des Nations Unies (FAFICS/FAAFI) qui est l’organe officiel représentant les retraités et les bénéficiaires de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies. L’AMAFINU compte plus d’une centaine de membres. Elle est constituée d’anciens fonctionnaires de toutes les agences et programmes des Nations Unies.

Mohamed Sylla

Commentaires via Facebook :