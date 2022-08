C’est aux environs de 9h que les jeunes vacanciers, les journalistes, les acteurs culturels ont pris le départ devant le Musée national pour la visite de trois lieux touristiques de Bamako qui sont « Héros de l’armée noire », « Tour de l’Afrique », et le « Mémorial Modibo Kéita ». C’est le samedi 20 août 2022, sous une pluie, que ces touristes locaux ont fait une visite guidée.

Lancée le samedi 30 juillet 2022, la première édition du concept « Bamako city Tour » qui a pour objectif d’améliorer la fréquentation des sites et attraits touristiques du Mali et de contribuer à la valorisation, à la promotion et à la protection des sites et monuments de nos différentes régions. Il faut rappeler que ce projet s’inscrit dans la dynamique de relancer le secteur du tourisme surtout celui de proximité au Mali que l’Agence de Promotion touristique du Mali a commencé la visite appelée « Duguba lamini » le 31 juillet et poursuit jusqu’au 27 septembre tous les samedis et dimanches avec une petite subvention publique de l’Etat et de ses partenaires, dans l’optique de maintenir le ticket de visite des circuits à 1000 F CFA, soit 10 % du montant normal qui était 10 000 F CFA que devrait payer chaque visiteur.

Pour la visite du samedi 20 août 2022, le départ a été pris au Musée national de Bamako, dans les bus de l’Agence de Tourisme du Mali pour prendre la direction du monument « Héros de l’Armée Noire ».

Situé en face de la mairie du District de Bamako, l’ouvrage symbolise le compagnonnage « les tirailleurs » et les soldats de l’armée française pendant la première guerre mondiale, 1914- 1918.

Ce monument, dédié aux héros de l’armée noire, a été inauguré en 1924. Sculpté en France en 1922 et transporté à Bamako via Dakar. Il est constitué de cinq soldats noirs devant lesquels se trouve un soldat blanc tenant un drapeau.

Ensuite, le bus s’est dirigé vers le monument de la Tour de l’Afrique. Situé dans la Commune VI du district de Bamako dans le quartier de Faladiè, ce monument tellement imposant se trouve à l’une des portes les plus empruntées par les voyageurs. C’est l’un des endroits stratégiques de la ville de Bamako qui fait face à des embouteillages permanents. C’est un lieu où la densité de la circulation est trop forte pendant la descente des travailleurs et cela en raison du fait que c’est le point de rencontre de plusieurs destinations d’autres pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée) et d’autres régions du pays.

Inaugurée en 2000, la Tour de l’Afrique ou encore symbole de l’unité africaine, a été conçue en forme de baobab à la base, et ornée au centre par des idéogrammes bambaras stylisés signifiant concertation, union et entraide. L’ouvrage est haut de 46 m. Il est surmonté d’une jarre en passoire inspirée d’un symbole préféré du Roi Guezo d’Abomey suggérant que si chaque fils du pays bouchait d’un de ses doigts un trou de l’ustensile, il pourrait bien contenir de l’eau.

La visite a pris fin au « Mémorial Modibo Keita », situé juste à la descente du Pont Fad en face de la Cité administrative au quartier du fleuve. Ce monument a été baptisé en hommage au 1er noir africain élu vice-président de l’Assemblée nationale française (1956), 1er maire de Bamako, président du gouvernement de la Fédération du Mali (1959), héros de la lutte pour l’indépendance et père de l’indépendance du Mali, le premier président de la République du Mali Modibo Keita en 1960.

Le Mémorial Modibo Keita, est un ensemble architectural composé de deux structures symétriques séparées par une troisième en axe central. Au-dessus de ce corps central se dresse majestueusement la statue du père de l’Indépendance de la République du Mali. Inauguré le 6 juin 1999, le Mémorial Modibo Keita est érigé en service rattaché du ministère chargé de la Culture avec pour mission de promouvoir l’histoire de notre pays.

Aminata Agaly Yattara

ILS ONT DIT LEURS AVIS…

Kadidia Diaby (élève) :

« Cette visite m’a permis de connaître l’histoire de ces trois monuments que je ne connaissais pas. D’ailleurs, j’étais très surprise d’apprendre que le monument, que nous avons toujours appelé Samory et ses guerriers, n’avait rien à voir avec son vrai nom Héros de l’Armée Noire ».

Amadou Traoré (journaliste stagiaire) :

« Il faut dire que nous avons à portée de main l’histoire de chez nous. Ce projet de Mali tourisme est vraiment à encourager. Car cette première visite m’a vraiment beaucoup appris. Notre maison n’est pas loin de la Tour de l’Afrique, mais je n’ai jamais eu la curiosité d’y entrer et chercher à voir ce qui s’y trouvait à l’intérieur ».

Wassa Diarra (monitrice) :

« J’accompagne les enfants de ma sœur et j’avoue que j’apprends énormément aussi en même temps que les enfants. De tels programmes doivent être envisagés dans les écoles afin de permettre aux enfants ».

Propos recueillis par

Aminata Agaly Yattara

SLAM

Jeunesse Art à travers ses slameurs dénommé « la Plume », organisera un concert live le 10 septembre 2022, dans les locaux de l’Association culturelle « Le Fil », situé au quartier du fleuve derrière Malivision à partir de 21h.

Aminata Agaly Yattara

