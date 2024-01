CAN 2024 : Canal + mobilise les supporters des Aigles du Mali

CANAL+ Mali a organisé, ce mardi 9 janvier, une conférence de presse sur les actions mises en place dans le cadre de la CAN 2024. Un événement couplé à la cérémonie de remise de lots aux Gagnants du 3ᵉ Tirage de la Tombola Fin d’Année ». La rencontre a eu lieu, au Palais des Sports Salamata Maïga à l’ACI 2000.

Des prix promotionnels, des groupes électrogènes, des billets d’avion…pour la CAN 2024, CANAL+ a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, un village CAN est installé au Palais des Sports Salamata Maïga. Aussi, une chaîne CAN est disponible pour tous les abonnés CANAL+ durant la période de la CAN. A la conférence de presse, les responsables de la société ont informé du lancement des deux offres promotionnelles pour la CAN en Côte d’Ivoire. Ainsi, le décodeur est à 5000 FCFA avec un abonnement de 5000 FCFA. Selon Yacouba Diallo, responsable réabonnement, la parabole et l’installation sont gratuites. Aussi, a informé Diallo, pour tout réabonnement durant la période de la CAN, le bouquet « Tout Canal » est offert pour 15 jours.

Au Palais des Sports de Bamako, tous les gagnants de la Tombola Fin d’Année sont rentrés chez eux, le sourire aux lèvres. Ainsi, pour ce troisième tirage, les dix derniers gagnants de la tombola ont reçu chacun un groupe électrogène. L’un d’entre eux est parti avec un groupe de 10 KVA. Broulaye Diawara est l’un des bénéficiaires. Selon lui, c’est son père, un mordu du foot, qui sera content pendant la CAN. « Il aime beaucoup le ballon, mais les coupures d’électricité sont très fréquentes », souligne-t-il, en saluant la venue du nouveau groupe électrogène.

En plus des groupes électrogènes, plusieurs billets d’avions Bamako-Abidjan aller-retour ont été offerts aux supporters des aigles du Mali. Des supporters qui pourront suivre les matchs du Mali au cours d’un séjour tout frais payé par CANAL+ Mali. Le premier groupe de supporters au nombre de quatre sera à Korhogo pour le premier match du Mali qui aura lieu le 16 janvier contre l’Afrique du Sud.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

