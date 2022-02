Il s’agit de la mise en œuvre du système de management qualité et assistance à la certification ISO 9001 Version 2015

La Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM) a débuté, à Maeva Palace de Bamako, ce lundi 14 février 2022, un atelier consacré à la validation des procédures systèmes et des procédures opérationnelles du projet de mise en œuvre du système de management qualité (SMQ) de la CANAM et Assistance à la certification ISO 9001 version 2015.

Un projet ambitieux, lancé le 02 Mars 2020, qui a pour finalité, la satisfaction de l’assuré. C’était en présence du général de brigade Boubacar Dembélé, Directeur général de la CANAM.

Cet atelier qui durera cinq jours, a pour objectif de valider les documents élaborés lors des différents travaux effectués. Il s’agit notamment du rapport de diagnostic stratégique ; du rapport de plan de développement stratégique ; du rapport Feuille de route ; du rapport de sensibilisation du personnel ; du rapport diagnostic qualité et plan d’actions et du rapport cadrage système d’information.

Selon le Directeur général de la CANAM, la validation de ces documents est une étape importante pour l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015 du système de management de la CANAM. C’est pourquoi exceptionnellement, des représentants des deux organismes gestionnaires délégués (INPS et CMSS) en charge de l’affiliation et de l’immatriculation, du recouvrement, du contrôle médical et de la liquidation participent à cet atelier.

Tout en remerciant ces deux structures ainsi que le Cabinet Afrique Compétences qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet, le Directeur général a, par ailleurs, invité les participants à suivre avec assiduité et plus de rigueur cette étape indispensable pour la finalisation des documents. « Cet atelier nous donne l’occasion de porter nos critiques et suggestions sur les procédures qui seront présentées en vue de leur finalisation » a-t-il précisé, avant d’ajouter que le but recherché est l’amélioration de l’organisation et le fonctionnement de la CANAM.

