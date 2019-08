Son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar KEÏTA , Président de la République, Chef de l’Etat, comme chaque année a effectué ce dimanche 11 Août 2019, à 09 heures, la prière de la Tabaski ou encore Eïd El Adha à la grande Mosquée Roi Fayçal Bin Abdoul Aziz de Bamako située à Bagadadji en Commune II du District de Bamako .

El Hadj Ibrahim Boubacar Keita , a ensuite reçu les vœux de l’Imam de la grande mosquée et des notabilités de Bamako.

A la fin de la prière dirigée par l’Imam Mamadou Kokê Kalé, le Président de la République a délivré un message , de concorde et de prière pour le Mali.

Dans ce message IBK insiste sur le retour rapide de la paix et de la sécurité au centre du Mali et dans le pays tout entier: « Je voudrais profiter de ma présence dans cette mosquée Fayçal après la prière de l’Aïd El Adha pour souhaiter le meilleur à ce peuple malien, il le mérite , il en a besoin. Et, dans tous les cœurs que les sentiments d’apaisement, d’amour , prennent place en lieu et place des sentiments de rejet et de haine , qui ne nous sont pas habituels, qui ne sont pas conformes à nos habitudes culturelles et civilisationnelles. Nous sommes un pays de rencontres, un pays de paix , un pays de foi, que cela soit désormais au cœur de toutes nos actions , que chaque fois, nous nous souvenions de ceux qui furent, et qui n’ont pas démérité , que d’ailleurs en raison de cela , et de leur mérite , Allahou Soubhana Wat’Allah prenne ce pays en pitié et le préserve ; pas du fait des comportements du jour , au quotidien , mais de ce qui est ce pays dans sa profondeur , de ce qu’il a toujours été , de l’humanisme profond qui l’imprègne , et qui l’a imprégné le long des siècles. Qu’en raison de tout cela , Allah exauce nos prières et toutes nos supplications. Tous ceux-là qui sont aujourd’hui en pèlerinage en lieu Saint et qui au long des jours de rituels , n’ont cessé de prier pour le Mali , qu’Allah Soubhana Wat’Allah les entende , et dans Sa Miséricorde, dans Sa Mansuétude, dans Son Omnipotence , Il les a entendus; cette pluie bienfaisante , qui a arrosée Arafat , a été un bonheur absolu et un signe . Je souhaite que cette pluie qui a arrosé le Mont Arafat et les pèlerins soit celle dont le Mali sera gratifié , que dans le bonheur , que nous ayons des pluies bienfaisantes , qui permettent de bonnes récoltes , un bon vivre ensemble , surtout en ces temps où nos parents retournent en ces lieux d’où ils étaient partis du fait de violences , du fait de situations contraires et , qui aujourd’hui rassénérés pour la plupart , reprenant confiance , reviennent en ces lieux-là, assurés d’y trouver gîte, d’y trouver également nourriture. Les récentes visites du Chef de Gouvernement dans les régions du centre du pays en deux fois, au cours desquelles tournées , desquelles visites , il a eu souci de faire en sorte que cette période dite de soudure soit la moins douloureuse possible, également aussi que les cœurs se reprennent , magnifiées par cette cérémonie magnifique à laquelle nous avons assisté à Macina ; que cela soit le prélude d’une paix durable , d’une paix réelle , non seulement des cœurs , mais de l’ensemble du pays . Que l’exemple du Macina se répercute comme une onde de bonheur sur l’ensemble du Mali. Que le Mali entier reprenne son chemin de gloire historique, son chemin de convivialité, son chemin de fraternité , qui sont les seules voies qui soient conforment à son destin ».

Au paravant , dans son sermon l’imam de la grande mosquée, Mamadou Kokê Kalé a rappelé les préceptes et les exigences de l’Islam en ce jour béni de reconnaissance et de gratitude envers notre Créateur, en sacrifiant en son Nom un bélier , et a demandé à tous les musulmans d’avoir la crainte de notre Seigneur , la justice , de prier pour le retour de la paix au Mali, la cohésion sociale, la solidarité, l’honnêteté, le partage. Des prières et bénédictions ont été faites pour le Mali , un bon hivernage , de bonnes récoltes , et un bon retour de nos pèlerins.

Pour sacrifier à cet important rituel de l’Islam qui intervient au lendemain du Jour de Arafat, avaient afflué à la grande mosquée , les présidents d’institutions , le premier ministre , chef du gouvernement, ministre des finances et de l’économie, les membres du gouvernement, les proches collaborateurs du Chef de l’Etat, les ambassadeurs des pays musulmans accrédités au Mali, des leaders religieux , les notabilités du District ,des autorités administratives et politiques du District et de la commune 2 , et de nombreux fidèles musulmans.

IBK avant de regagner sa résidence pour sacrifier au rituel du bélier a marché sur environ un kilomètre pour saluer ses compatriotes sortis nombreux devant la mosquée pour lui souhaiter une bonne fête à travers un bain de foule convivial.

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

